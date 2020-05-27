Cezaevine gönderildiler 

Karşıyaka da narkotik ekiplerinin tespit ettiği uyuşturucu serasına dönüştürülen ev ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar M.Ö. ve S.A. teminat maksatlı yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ahmet Bayram olayla ilgili bulguları aktardı. Bayram 15 Mayıs 2020 tarihinde PGM-Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından M.Ö. üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu eşofmanın sağ cebinde beyaz renk naylon parçası içerisinde yaklaşık 2 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu madde, yine ayni cebinde küçük beyaz renk kapaklı kutu içerisinde Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis olayın akabinde zanlının evinde 21.00-22.30 saatleri arasında Mahkeme emri ile yapılan aramada; evin giriş kısmında soldan birinci oda içerisinde 107 ayrı siyah renk plastik saksılara ekili vaziyette boyları 5-10 cm arasında değişen 107 kök Hintkeneviri bitkiler ile bitkilerin ziraatında kullanılan ışık ve havalandırma sistemleri, ikametgâhın soldan ikinci odası içerisinde 28 ayrı siyah renk plastik saksılara ekili vaziyette boyları 10-90 cm arasında değişen 28 kök Hint Keneviri bitkiler ile bitkilerin ziraatında kullanılan ışık ve havalandırma sistemleri, ikametgâhın giriş kısmındaki karşı oda içerisinde ise 27 ayrı siyah renk plastik saksılara ekili ve 7 adet de tohum çimlendirmede kullanılan keçe içerisinde boyları 5-10 cm arasında değişen toplam 34 kök Hint Keneviri bitkiler ile bitkilerin ziraatında kullanılan ışık ve havalandırma sistemleri bulunduğunu söyledi. Polis ayrıca naylon poşetler içerisindeki yaklaşık yarım kilo ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bitki yaprakları, bir adet hassas terazi ve bitkilerin ziraatında kullanılan muhtelif araç gereç ve gübre mahkemeye aktardı. Polis zanlı M.Ö.’ye ait yatak odasında bulunan dolap çekmecesi içerisinde şeffaf naylona sarılı yaklaşık 1 gr ağırlığında Kokain türü uyuşturucu madde de bulunarak emare yapıldığını söyledi. Polis zanlının sorgulanmasının ardından meselede bağlantısı olduğu tespit edilen zanlı S.A.’nın da tutuklandığını ve ikametgâhında yapılan aramada 1 adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Polis ayrıca zanlının ikametgâhında kreatin kutusu içerisinde 360 gram ağırlığında benzocaine isimli madde bulunduğunu ve emare yapıldığını belirtti. Soruşturmanın kısmen tamamlandığını belirterek zanlıların davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar 1 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemelerine emir verdi.