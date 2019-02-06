Cezaevine gönderildiler

Lefkoşa’da İş Bankası’nda gerçekleşen sirkat olayıyla ilgili tutuklanan zanlılar B.T. ve R.C.Ç., bugün mahkemeye çıkarıldı ve cezaevine gönderildi.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak olguları aktaran polis memuru Zübeyde Sennaroğlu, 30.01.2019 tarihinde saat 14.42’de Gazeteci Kemal Aşık Caddesi Küçük Kaymaklı’da Terminal karşısında bulunan İş Bankası Şubesine müşteri olarak giden ve KKTC’de turist olarak bulunan zanlı B.T. ile R. C. Ç.’nin banka içerisinde işlem sırasında bekleyen Yeniceköy’de sakin Ferhat Yılmaz’ın tasarrufunda içerisinde 31.000 TL para bulunan zarfı alarak sirkat edip olay yerinden kaçtıklarını mahkemeye aktardı. Sennaroğlu, 31 Ocak 2019 tarihinde iki zanlının da Güzelyurt - Gaziveren yolu üzerindeki Eros Gece Klubü’nde tespit edildiğini belirtti. Sennaroğlu, zanlı B.T.’nin tasarrufunda 24.482.05 TL nakit para zanlı R. C. Ç.'nin tasarrufunda ise 85 TL nakit para tespit edildiğini kaydetti. Zanlıların gönüllü ifadel verdiklerini belirten Sennaroğlu, tahkikatın tamamlandığını belirtti. Sennaroğlu, zanlı B.T.’nın yasal statüsü olmadığını, zanlı R.C.Ç.’nin turist statüsünde olduğunu söyleyerek, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlıların 21 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.