Gamze PİR BAYKUR

PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Girne’de yapılan operasyonda 5 gr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yakalanan E.K ile Ö.K’ya 8 gr uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklanan zanlı U.Ö, Girne Kaza Mahkemesi’nden sonra dün de Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” suçlarından dolayı dün mahkemeye çıkarılarak tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanan zanlı, teminat şartlarını yerine getiremediği için hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

8 gram satmış…

Meselenin tahkikat memuru Mustafa Kavaz, 15 Eylül tarihinde Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda E.K ve Ö.K isimli kişilerin tasarrufunda 5 gr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 1 adet sigara bulunarak tutuklandıklarını belirtti. yapılan soruşturmada konu uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi 13 Eylül tarihinde zanlı U.Ö’dan 8 gram olarak aldıklarının öğrenildiğini belirten Kavaz, zanlının 19 Eylül tarihinde Mağusa’da tutuklandığını ve 20 Eylül tarihinde ise Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhine 3 günlük tutukluluk temin edildiğini açıkladı. Kavaz, temin edilen bu süre içerisinde zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminat şartlarını yerine getiremedi…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlının kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 2 bin TL nakdi teminat ödemesine, haftada 2 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına ve zanlı lehine 2 KKTC vatandaşının 20’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi. Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı, davaları görüşülünceye değin 1 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.