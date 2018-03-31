"Cezaevindeki yemek almama eylemine 65 kişi katılıyor"

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, cezaevindeki açlık grevi ve şartlı tahliye uygulamaları konusunda bir açıklama yaptı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

“Merkezi Cezaevi’nde bir mahkum, 5 ay önce girmiş olduğu şartlı tahliyeden ret alması nedeniyle geçtiğimiz gün yemek almayarak bir eylem başlattı. Başlayan bu eyleme bazı mahkumlar da kademeli olarak katılmış ve şu anda yemek almayı reddeden 65 kişi bulunmaktadır.

Açlık grevinin, kişi hak ve özgürlüklerinin korunması için başvurulan fiilî yollardan biri olduğu elbette ki savunulabilir bir durumdur. Merkezi Cezaevi’nde başlatılan eylemin açlık grevi olduğunu söylemek tam olarak doğru değildir. Yemek almayı reddeden mahkumların birçoğu Şartlı Tahliye Kurulu’nun uygulamalarından şikayet etmektedir.

Görevde bulunduğum 2 aylık zaman zarfında cezaevine yaptığım 3 ayrı ziyarette de bu şikayetleri almış ve kurulun yapı ve uygulamlarının değiştirilmesi için çalışmaya başladığımızı açıklamıştık. Öte yandan böylesi ciddi bir düzenlemenin 2-3 gün içerisinde sonuçlanmasını beklemek doğru değildir.

Unutulmamalıdır ki, dünyanın birçok ülkesinde şartlı tahliyeden yararlanmanın en önemli kriterlerinden başlıcası, mahkumların cezaevinde geçirilen sürede gösterdikleri iyi hâl ve herhangi bir disiplin cezasıyla cezalandırılmamalarıdır. Bakanlığımız Merkezi Cezaevi’nde yaşanan bu eylemi ciddi bir şekilde takip etmekte, mahkumlarla konuşmakta, gerekli psikolojik desteği de vermekte ve fakat bunun yanında cezaevi düzen ve disiplinini koruyacak tedbirleri de almaktadır. Mahkum veya tutukluların sağlıkları açısından herhangi endişe edecek bir durumun var olmadığı, mahkumların sadece yemek almayı reddettikleri, cezaevi kantininden alınan yiyecek ve içeceklerin mahkumların koğuşlarında bulunduğu da bilinmelidir.

“GÜNDEME GETİREN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI OLDU”

Bakan Baybars, şartlı tahliye uygulamarında yapılacak değişliklere de değindiği açıklamasında, bu tartışmayı gündeme İçişleri Bakanlığı’nın getirdiğini belirtti. Bakan Baybars açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Bakanlığımız şartlı tahliye uygulamalarının geçtiğimiz dönemlerde ilgili tüm kesimlerde yaratmış olduğu rahatsızlığın farkında olarak değiştirilmesi için bir çalışma başlatmış, bu konuyu kamuoyunun gündemine getirerek sonuç alıcı bir tartışma başlamasını sağlamıştır.

Bakanlığımız bünyesinde yapılan çalışmalarda farklı modellemeler üzerinde incelemeler yapılmaktadır. Yaklaşık bir ay önce hem Kıbrıs Türk Barolar Birliği hem de Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı olmak üzere ilgili tüm paydaşlara görüşlerini bildirmeleri için gerekli bildirimleri yapmıştık. Henüz tüm geri dönüşler Bakanlığımıza yapılmamıştır. İlgili tüm paydaşlardan görüşlerin alınması ile beraber, şartlı tahliye uygulamlarının değiştirilmesi, keyfilikten uzak, adil ve hukuk devleti uygulamalarına daha yaraşır bir model oluşturulması çalışmaları hızlıca tamamlanacaktır.

Modern ceza hukukunda hapis cezasının amacı kişinin işlemiş olduğu suçtan dolayı pişman olmasını, toplumla tekrar barışmasını sağlamak ve cezanın infazı aşamasında onu iyileştrme programına tabi tutarak topluma kazandırmaktır. Bu amaçların sağlanabilmesinin çeşitli vasıtalarından biri olan şartlı tahliyenin bu amaca uygun bir yapıya kavuşturulması temel hedefimizdir.”