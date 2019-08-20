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Cezaevinde yarın grev var

Cezaevinde yarın grev var

KTAMS ve KAMUSEN, yarın akşam 20.00’den sabah 09:00’a kadar Merkezi Cezaevi’nde grev yapacak.

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KTAMS ve KAMUSEN cezaevinde yaşanan sorunların çözümüne yönelik hükümetin somut bir adım atmaması üzerine, yarın akşam 20.00’den sabah 09:00’a kadar Merkezi Cezaevi’nde grev yapacak. KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan cezaevinde çalışanlarla yapılan toplantıda bu kararı aldıklarını açıkladı.

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