Cezaevinde yarın grev var

KTAMS ve KAMUSEN cezaevinde yaşanan sorunların çözümüne yönelik hükümetin somut bir adım atmaması üzerine, yarın akşam 20.00’den sabah 09:00’a kadar Merkezi Cezaevi’nde grev yapacak. KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan cezaevinde çalışanlarla yapılan toplantıda bu kararı aldıklarını açıkladı.