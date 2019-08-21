“Cezaevinde uyuz oldular”

Devrim DEMİR

Ocak ayında Girne’de Zeki Asımoğlu ve Erhan Başay’ı, korumaları O.Ö., ve V.K., ile birlikte ciddi darp ettiği iddiası ile yargılanan iş insanı Bulut Akacan ve korumaları dün yine yargı önündeydi.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda görüşülen davada dün ‘itham’ beklense de yeni adli yıl göz önünde bulundurularak, dava yine ertelendi.

O.Ö., ve V.K.’nin avukatlarından Ömer Gür, ithama hazır olduklarını beyan ederek müvekkillerinin 8 aydır hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklediklerini ve sürecin çok uzadığına vurgu yaptı.

Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Egemen Metay ise, dava ile ilgili en az 14 tanığın dinleneceğini ve Yeni Adli Yıl’da yeni heyetin oturum yapacağına dikkati çekerek, davanın ertelenmesi talebinde bulundu.

Güran isyan etti: “Sanıklar artık bıktı”… Akacan’ın korumaları V.K. ve O.Ö.’nün avukatı Ömer Güran, müvekkillerinin 8 aydır cezaevinde yargılanmayı beklediklerini ve artık bıktıklarına dikkati çekerek, “Sanıklar cezaevinde uyuz oldu” dedi.

Güran: “Sanıklar artık bıktı”

Akacan’ın teminatla serbest yargılandığı, korumalarının ise 8 aydır tutuklu yargılandığı ‘Vahim zarar’ davasında, O.Ö., ve V.K.’nin avukatı Ömer Güran, sanıkların 8 aydır hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde yargılanmayı beklediklerine dikkati çekti.

Vahim zarar davasında takdir edilen cezaların ne noktada olduğu bilgisinde olduğunu da ifade eden Gür, ithama hazır olduklarını kaydetti.

Müvekkillerinin 8 aydır cezaevinde olduğuna değinen Gür, “Sanıklar 8 aydır içerde her türlü rahatsızlığın yanı sıra, uyuz oldular. Sanıklar bu belirsizlikten artık bıktı” sözlerini kullandı.

Metay: “Önemli olan duruşmanın laiki ile yapılması”

Sanık avukatlarının ardından söz alan Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Egemen Metay, sanıkların itham edildikten sonra duruşma ya geçileceğini ifade ederek bu davada 13 en fazla 14 tanık dinleteceğine dikkati çekti. Yeni Adli Yılın da açılma süresine az kaldığına değinen Metay, “Yeni Adli Yılda ben Lefkoşa Ağır Cezada görev yapacağım için önemli olan duruşmanın laiki ile yapılabilmesi. Dava başlansa da yeni adli yılda heyet de değişeceği için görüşülemeyecek sanık avukatları ile ortak talebimiz davanın ithamı için Eylül ayına bir gün verilmesi” dedi.

Gazi: “Yeni Adli Yılda oturum her gün yapılacak”

Başkanlığını Nüvit Gazi Hacı’nın yaptığı, Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır ve Yargıç Jale Dizdarlının oturum yaptığı davada, başkan Nüvit Gazi Hacı ağır cezanın mesai günün 5 Eylül olduğunu söyledi.

Hacı, huzurda görüşülen davanın başlansa da görüşülmesinin kısıtlı olduğuna dikkati çekerek, Yeni Adli Yıl’da Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde oturum yapacak heyetin haftanın 5 gün oturacağına vurgu yaptı.

18 Eylül’de yeniden yargı önüne çıkacaklar

Başkan Nüvit Gazi Hacı, savcılığın da tanık sayısına dikkati çekerek davanın görüşülmek üzere 18 Eylül tarihine ertelenmesine karar verdi.

Hacı, ayrıca, sanıklar V.K., ve O.Ö.’nün tutukluluklarının devamına, Bulut Akacan’ın ise aynı teminat emri altında serbest kalmasına emir vererek oturumu kapattı.