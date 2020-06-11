Cezaevinde ‘test’ paniği

Mağusa’da Ekim ayında meydana gelen kurşunlama olayı ile ilgili aranan ve 8 ay sonra 6 Haziran tarihinde Mağusa Polis Müdürlüğü’ne giderek teslim olan İ.M.’nin test yapılmadan cezaevine gönderilmesi paniğe neden oldu.

Uzun zamandır ada genelinde aranan, edinilen bilgiye göre de Kıbrıs’ın güneyine yasa dışı yollardan giriş yaptığı öğrenilen zanlı İ.M, “Ağır yaralama”, “Kanunsuz ateşli silah taşıma”, “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu”, “Meskun mahalde ateş etmek”, “Kanunsuz patlayıcı madde taşıma” ve “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” suçlamaları ile Mağusa Mahkemesi’ne çıkarılmıştı.

Mahkeme, zanlının benzer birçok suçtan dosyası olduğu ve suçların müebbet hapis gerektirdiğini dikkate alarak 45 günü geçmeyecek şekilde cezaevi emri vermişti.

Bilmem: “Yeni gelenlere test yapılmıyor”

YENİDÜZEN’in edindiği bilgide, zanlı İ.M.’ye test yapılmaması nedeniyle mahkûm ve tutukluların yanı sıra personel arasında da tedirginlik yarattığı öğrenildi.

Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem, Bakanlar Kurulu’nun ürettiği yeni kararlar çerçevesinde cezaevine girenlere test yapma zorunluluğunun kalktığını belirtti.

Bilmem, zanlının güneyden gelip gelmediğinin ise henüz tespit edilmediğini söyledi.

Kayalı: “Gereği yapılmalıydı”

Gardiyanlar Birliği Başkanı Salih Kayalı, Mart ayında çıkan salgın sonrası talep olduğu halde cezaevi personeline test yapılmadığını söyledi. Kayalı, ikinci ve ne büyük sıkıntının ise önceki gün hükümsüz tutuklu olarak cezaevine getirilen İ.M.’ye test yapılmadan içeriye alınmasının herkes için büyük sakınca taşıdığını belirtti.

Kayalı, “İ.M. kurşunlama olayı ile ilgili 8 aydır aranıyordu. Ülkede tespit edilemeyen İ.M., 8 ay sonra polise teslim oldu. Mahkeme emri ile cezaevine sevki yapılan İ.M.’ye test yapılması gerekirdi. Şüphe olarak ta bunu yapmaları gerekiyordu, en azından 14 gün ayrı bir yerde tutulmalıydı. Cezaevini kimse ciddiye almıyor, bugün kendi halkını sınır ötesine iten bir hükümet en büyük risk grubunda olan cezaevini ciddiye almalıydı. Yüzlerce mahkûm ve tutuklunun bulunduğu cezaevinde personelde bu olaydan çok rahatsız” dedi.

8 aydır güneyde yaşadığı bilgisi…

Mağusa’da faaliyet gösteren “Thrones Club” isimli iş yerinde 2019 yılı Ekim ayı içerisinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Yasin Sarıkoç’un tabanca ile vurulup ağır yaralandığı olayda 8 aydır zanlı olarak aranan İ.M.’nin Kıbrıs’ın güneyinde yaşadığı iddia edildi.

Zanlı, 8 ay sonra önceki gün polise giderek teslim olurken, mahkemede ifade veren polis zanlının güneyde olduğuna dair ellerinde bilgi olduğunu mahkeme huzuruna aktarmıştı.

Test yapılamadan 500 kişinin arasına girdi…

Ülkede Mart ayında ortaya çıkan covid-19 sonrası Bakanlar Kurulu Merkezi Cezaevi için birçok karar üretmiş, giriş ve çıkışları durdurmuştu. Zanlı konumunda olanlar tutukluluk sürelerini polis hücrelerinde devam ettirirken, Mayıs ayına kadar cezaevine giriş olmadı. Pandemi nedeniyle Şartlı Tahliye’de uygun görülen çok sayıda kişi de cezaevinden tahliye edilmişti.

10 Haziran itibarı ile cezaevinde 507 mahkûm ve tutuklunun bulunduğu bilgisi edinilirken, ülkeye nereden ve ne şartlarda giriş yaptığı tespit edilemeyen İ.M.’nin yüzlerce kişi ile aynı yerde olması paniğe yol açtı.