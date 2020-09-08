“Cezaevi’nde pozitif vaka yok”

Merkezi Cezaevi’nde kantinde görev yapan bir gardiyanın Covid-19 pozitif olduğu iddia edildi, Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem iddiaları yalanladı.

Bilmem, cezaevinde 8 Eylül itibarı ile herhangi pozitif bir vaka tespit edilmediğini, doğruluğu araştırılmadan yapılan haberlerin mahkûm ve yakınlarını da tedirgin ettiğini söyledi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Bilmem, Cezaevi’nde tüm tedbirlerin Mart ayından bu yana devam ettiğini, yüz yüze görüşlerin dün itibarı ile ikinci bir emre kadar durdurulduğunu anımsattı.