Cezaevinde ölüm!

Merkezi Cezaevindeki mahkum Mithat Can Çalık, bugün 12:30 sıralarında yaşamını yitirdi.

Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem, “Çalık, öğle saatlerinde kalp krizi geçirdi. Gardiyanın ilk yardım müdahalesine ve yapılan anjiyoya rağmen ne yazık ki yaşamını yitirdi. Otopsisi ise henüz sonuçlanmadı” şeklinde konuştu. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Merkezi Cezaevinde hükümlü olarak bulunan 27 yaşındaki Mithat Can Çalık, 12:30 sıralarında rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 15:10'da yaşamını yitirdi.

Mahkum Mithat Can Çalık’ın, uyuşturucu sebebiyle yaşamını kaybettiği iddia ediliyor. Çalık'ın asıl ölüm sebebi, yapılacak olan otopsiden sonra belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mithat Can Çalık, Ağustos 2017’de, Lapta’da Mart ayında bir işadamının içkisine ilaç atılıp bayıltılması, daha sonra da 11 bin Dolar ve 3 bin 500 TL’sinin çalınması meselesi ile ilgili 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.