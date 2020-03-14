Cezaevi'nde OLAY!

Merkezi Cezaevi’ndeki bazı hükümlü ve tutuklular, ‘hastalık korkusu’ ile ‘yemek almama’ eylemi başlattı, mahkum yakınları ise eyleme dışarıdan destek vermek için Cezaevi’nde önünde eylem yapıyor.

Cezaevi önünde toplanan mahkum yakınları, gardiyanların, mahkumları "bu eyleme son verin, yoksa elinizden telefon ve televizyonları alırız" diye tehtit ettiğini ileri sürerken, Cezaevi'nden ise mahkumları sesi yükseliyor.

İçerideki mahkumlar alkış, ıslık ve tezaarutalarla seslerini dışarıya duyururken, Cezaevi önündeki yakınları araçlarının kornalarını çalarak onlara destek veriyor.

İçeriden gelen seslerin çok yükselmesi ile Çevik Kuvvet'in de çağrıldığı öğrenildi.

MAhkum yakınları dışarıda 'Virüs mahkumu vuracak' diye slogan atarken, içeriden de mahkumların 'İnsanız, haklıyız kazanacağız' sloganları duyuluydu.

Öğle saatlerinde Merkezi Cezaevi’ndeki mahkumların bir kısmının yemek almayı reddederek açlık grevi başlattığı öğrenilmiş, bu duruma ilişkin yetkili bir kaynaktan açıklama yapılmamıştı. Kapasitenin üzerinde mahkûm bulunan Cezaevi’ndeki bazı hükümlü ve tutuklular, ‘hastalık korkusu’ ile eylem başlatarak af talebinde bulunduğu belirtiliyor.

Merkezi Cezaevi'ne takviye polisler gelmeye başladı. Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Soyalan ve beraberindeki polisler, cezaevine girdi.

Mahkum yakınları korna ve sloganlarla içerideki isyana destek vermeye devam ediyor.

Mahkumlar içeride hala eylemine devam ediyor. İçeride, tahta veya plastik gereçlerle ses çıkarılıyor.

Cezaevi Amiri Mehmet Sadeli, dışarıda bekleyen ailelere açıklama yaptı. Sadeli, ailelerden 3 anneyi alarak içerisinin drumunu, hijyenik olduğunu göstereceğini, devletin ilgili tüm birimlerinin burada olduğunu söyledi. Sadeli, 3 mahkûm yakınını Cezaevi'ne aldı.

Cezaevi'ne hala polis takviye ediliyor.

Bengihan: "10 bölümde açlık grevi başlatıldı"

Merkezi Cezaevi’nde yetkili sendikalardan KTAMS’ın Başkanı Güven Bengihan, mahkumların af talebiyle 10 bölümde açlık eylemi başlattığını bildirdi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, TAK’a yaptığı açıklamada, Merkezi Cezaevi’nde ziyaretlerin durdurulmasının ardından mahkum ve mahkum ailelerinin bu konuda sıkıntı yarattığını kaydetti.

Bengihan, cezaevinde 700 mahkumun bulunduğunu, bu mahkumların ailelerinin de korona virus tehlikesi nedeniyle görüşe kabul edilmediğini ifade etti.

Cezaevinde herhangi bir salgın olmaması için önlemler alındığını, ancak ailelerin bu konuda cezaevi yetkililerine yardımcı olmadığını belirten Bengihan, mahkumların da bu tedbirlere karşı 10 bölümde, kadınlar bölümü ve yeni bina 1 ile 2 hariç, açlık eylemi başlattığını söyledi.

Merkezi Cezaevi Müdürü ile de görüştüğünü ifade eden Bengihan, “Gelen bilgilere göre mahkumlar diğer ülkelerdeki gibi af talep ettiler. Bu taleplerini de salgın hastalık ve cezaevindeki yoğunluğu gerekçe göstererek yaptılar” diye konuştu.

Bengihan, gelişmelerle ilgili kamuoyunu yeniden bilgilendireceklerini sözlerine ekledi.