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Cezaevinde firar

Cezaevinde firar

Merkezi Cezaevinde tutuklu olarak bulunan Süleyman YILKAR ve Aliser EYMİROV saat 19:15 sıralarında çöp dökmek için iç avluya çıktıkları sırada firar etti.

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Polis Basın Subaylığı açıklaması:

Merkezi Cezaevinde tutuklu olarak bulunan Süleyman YILKAR ve Aliser EYMİROV saat 19:15 sıralarında çöp dökmek için iç avluya çıktıkları sırada firar etmişlerdir. Adı edilenler aranmakta olup soruşturma devam etmektedir.

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