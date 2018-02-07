Cezaevinde firar

Polis Basın Subaylığı açıklaması:

Merkezi Cezaevinde tutuklu olarak bulunan Süleyman YILKAR ve Aliser EYMİROV saat 19:15 sıralarında çöp dökmek için iç avluya çıktıkları sırada firar etmişlerdir. Adı edilenler aranmakta olup soruşturma devam etmektedir.