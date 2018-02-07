Cezaevinde firar
Merkezi Cezaevinde tutuklu olarak bulunan Süleyman YILKAR ve Aliser EYMİROV saat 19:15 sıralarında çöp dökmek için iç avluya çıktıkları sırada firar etti.
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Polis Basın Subaylığı açıklaması:
Merkezi Cezaevinde tutuklu olarak bulunan Süleyman YILKAR ve Aliser EYMİROV saat 19:15 sıralarında çöp dökmek için iç avluya çıktıkları sırada firar etmişlerdir. Adı edilenler aranmakta olup soruşturma devam etmektedir.
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