Cezaevi’nde eylem: Bakan disiplin cezasını kaldırdı iddiası

Levent ÖZDAĞ

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın disiplin kurulunun kavga eden mahkumlara ilişkin kararını bozduğu iddiası ile bu gece merkezi cezaevinde grev yaptı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada Cezaevi Disiplin Kurulu’nun aldığı kararı Bakanlığın değiştirmesinden dolayı 10 saatlik eylem yapma kararı aldıklarını açıkladı.

Bengihan konuşmasına şöyle devam etti:

“8 mahkum diğer 2 mahkumu darp ettiği için Cezaevi Disiplin Kurulu disiplin suçu işleyen mahkumlara 16 gün hücre cezası verdi. Sayın Bakan aradı içeriyi ve dedi ki ben bakan olarak söylüyorum hücre cezasında olanları çıkarın. Darp edilenlerin 2 tanesi yaralıdır. Eğer bakan disiplin kurulunun aldığı kararları delecekse bundan sonra Cezaevi’nde yetki anlamında bir düzen kalmayacak. Protesto etmek maksadıyla sabaha kadar greve çıktık. İçerisinin de güvenliğini aldık. Bu eylem Bakanın aldığı kararın yanlış olduğunu ve disiplin kurulunun aleyhine davrandığı için bir protestodur.”