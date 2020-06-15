Cezaevi’nde bekleyecek

Karaoğlanoğlu'nda önceki akşam meydana gelen kaza sonucunda yaya olarak yolu geçmeye çalışan Ngoy David Kakudji'nin ağır yaralanması sonucu ölümüne sebep olan araç sürücüsü zanlı M.V.H. teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı. Yargıç, zanlının hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Recep Arabulucu olayla ilgili bulguları aktardı. Arabulucu, mahkeme huzurunda bulunan zanlı M.V.H.'nin 11 Haziran 2020 tarihinde saat 22.30 sıralarında Karaoğlanoğlu'nda Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde Girne istikametine doğru seyrettiği sırada yönetimindeki GN 606 plakalı araç ile dikkatsizliği ve tedbirsizliği sonucu o esnada yolun kuzeyinden güneyine doğru geçmekte olan müteveffa Ngoy David Kakudjı'ye çarpması sonucu ağır yaralanmasına ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini söyledi.

Polis zanlının kaza sonrası olay yerinden kaçtığını ve aracının kaza yerine 300 metre uzaklıkta bir sokak arasında bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis zanlının daha sonra avukatı ile polis karakoluna teslim olduğunu belirtti. Polis çavuşu Recep Arabulucu mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 45 günü geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.