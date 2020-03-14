Cezaevi'nde ‘açlık grevi’!

Merkezi Cezaevi’ndeki mahkumların bir kısmının yemek almayı reddederek açlık grevi başlattığı öğrenildi.

Kapasitenin üzerinde mahkum bulunan Cezaevi’ndeki bazı hükümlü ve tutukluların, ‘hastalık korkusu’ ile eylem başlattığı, af talebinde bulunduğu belirtiliyor.

Öte yandan YENİDÜZEN’e ulaşan bazı mahkum yakınları bugün saat 15:00’te Cezaevi önünde eylem yapılacağını da duyurdu. Cezaevi’ndeki son duruma ilişkin henüz yetkili bir kaynaktan açıklama yapılmadı.