Cezaevinde açlık grevi!

Merkezi Cezaevi’nde bir mahkumun açlık grevi başlattığı öğrenildi.

Şartlı tahliyeye başvuran söz konusu mahkumun talebinin reddedilmesi nedeniyle yemek almayı kabul etmediği, aynı koğuşta bulunan diğer mahkumların da benzer tutumda olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili görüş almak için aradığımız İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a ulaşılamadı.

Kayalı: “Bir mahkum şartlı tahliyeyi protesto etmek amacıyla başlattı”

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e bilgi veren Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği Başkanı Salih Kayalı, isminin baş harfi E.K. olan mahkumun Şartlı Tahliye Kurulu’nun şartlı başvurusunu reddedildiği için açlık grevine girdiğini söyledi. Mahkumun bir süre önce Şartlı Tahliye Kurulu’na başvurduğunu, kurulun başvurusunu reddettiğini belirten Kayalı, mahkumun tekrardan yaptığı başvurunun da reddedilmesi üzerine böyle bir protesto yapma kararı aldığını aktardı. Kayalı, mahkum E.K.’nin cezaevinde bazı durumlardan rahatsız olduğu için de açlık grevi başlattığını, başka mahkumların açlık grevine girip girmediğini bu aşamada bilmediğini söyledi.