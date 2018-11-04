Cezaevinde 12 genç

Ayşe GÜLER

Ülkede yaşları 15 ile 18 arasında değişen ‘genç suçlu’ profilindeki artış hem ürkütüyor hem de düşündürüyor.

Resmi verilere göre; Merkezi Cezaevi’nde şu anda yaşları 15 ila 18 arasında değişen toplam 12 genç suçlu bulunuyor.

Genç suçluların ağırlıklı olarak ‘sirkat’, ‘adam öldürme’ ve ‘uyuşturucu’ suçundan cezaevinde olması da dikkat çekiyor.

Özellikle kamuoyunda infial yaratan birçok olayda genç suçluların yer alması dikkat çekiyor.

Son 2 haftada 15 yaşındaki bir gencin üzerinden hintkeneviri türü uyuşturucu madde çıkarken, 16 yaşındaki bir genç tabanca ile yakalandı, 17 yaşındaki genç bir kız da “Birini öldürmek çocukluk hayalimdi” diyerek, hiç tanımadığı bir kadını 8 kez bıçaklayarak, adam öldürmeye teşebbüs etti.

Genç suçlularda yaşanan artış ‘ıslahevi’ eksikliğini de yeniden gündeme taşıdı.

Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği Asbaşkanı, Klinik Psikolog Eşmen Tatlıcalı, ülkede çocuk mahkemesi ve çocuk polislerinin olması gerektiğini dile getirerek, genç suçluların rehabilite edilmek yerine cezaevine gönderildiklerini söyledi.

Tatlıcalı, “Çocukları cezaevine gönderiyor, rehabilite edemiyoruz. Onlar da dışarı çıktıklarında ceza alıp yine cezaevine giriyorlar” şeklinde konuşarak, genç suçluların cezaevinde değil, rehabilitasyon merkezlerinde kalması gerektiğini dile getirdi.

SON 2 HAFTADA NELER YAŞANDI?

15 yaşında uyuşturucu ile yakalanmıştı

Girne’de 15 yaşında bir kişinin üzerinden hintkeneviri çıkmıştı. Olayla ilgili 2 kişi tutuklanmıştı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne’de Baldöken otopark alanı içerisinde dün öğleden sonra polis tarafından şüpheli görülen C.B.M.(E-15) ve C.P.F.(E-19)’nin üzerlerinde yapılan armada, C.B.M.(E-15)‘nin tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunmuştu.

16 yaşındaki çocuk tabanca ile yakalanmıştı…

Hatırlanacağı üzere; Mağusa’da 15 Ekim tarihinde baş harfleri T.B olan 16 yaşındaki çocuk, çocuk parkı içerisinde tabanca ile yakalanmıştı.

Gelen bir ihbar sonrasında çocuk parkına giden polis, zanlının sırt çantasında 1 adet 9 mm çapında tabanca ele geçirmişti.

16 yaşındaki zanlı ‘kanunsuz tabanca taşıma’ suçlamasıyla mahkemeye çıkarılmıştı.

Tanımadığı kadını 8 kez bıçaklamıştı!

Girne’de geçtiğimiz günlerde yaşanan olay ise tüyler ürpertmişti.

17 yaşındaki T.K, elinde bıçakla evden çıkarak, sokaktan geçen hiç tanımadığı 49 yaşındaki Elmeryy Sanchez isimli kadını sırtından 8 kez bıçaklamıştı.

Zanlı T.K. ‘adam öldürmeye teşebbüs’, ‘ağır yaralama’ ve ‘kanunsuz bıçak taşıma’ suçlarından tutuklanmıştı.

Olayın ardından T.K’nin “Bu sabah karşıma ilk çıkan kişiyi, öldürmeye karar verdim ve sonunda en büyük hayalimi gerçekleştirdim” şeklinde polise gönüllü ifade vermesi de kan dondurmuştu.

CEZAEVİNDE 12 GENÇ SUÇLU… Resmi verilere göre; Merkezi Cezaevi’nde şu anda yaşları 15 ila 18 arasında değişen toplam 12 genç suçlu bulunuyor. Genç suçluların 3’ü hükümlü, 9’u da hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde… Genç suçluların ağırlıklı olarak ‘sirkat’, ‘adam öldürme’ ve ‘uyuşturucu’ suçundan cezaevinde olması da dikkat çekiyor.

MERKEZİ CEZAEVİNDE DURUM NE?

Cezaevinde ‘genç suçlu’ profili: 3’ü hükümlü, 12’si hükümsüz 15 genç suçlu

Sirkat, adam öldürme ve uyuşturucu ilk sırada

Resmi verilere göre; Merkezi Cezaevi’nde şu anda yaşları 15 ila 18 arasında değişen toplam 12 genç suçlu bulunuyor.

Genç suçluların 3’ü hükümlü, 9’u da hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde…

Yargılanan genç mahkumların 1’i ‘cinsel tecavüz’, 1’i ‘yaralama’, 1’i de ‘dükkan açma ve sirkat’ suçundan hapis cezası aldı.

Henüz dava süreci tamamlanmayan ancak cezaevinde bulunan 9 genç hükümsüz tutuklunun 5’i ‘sirkat’, 2’si ‘adam öldürme’, 1’i ‘uyuşturucu’, 1’i de ‘başkasının kimliğine bürünme, sahtekarlık’ suçundan yargılanıyor.

TATLICALI: Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği Asbaşkanı, Klinik Psikolog Eşmen Tatlıcalı, genç suçluların rehabilite edilmek yerine cezaevine gönderildiklerini söyledi, “Çocukları cezaevine gönderiyor, rehabilite edemiyoruz. Onlar da dışarı çıktıklarında ceza alıp yine cezaevine giriyorlar” dedi.

UZMAN NE DÜŞÜNÜYOR?

Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği Asbaşkanı, Klinik Psikolog Eşmen Tatlıcalı:

“Genç suçlular rehabilite edilmek yerine cezaevine gönderiliyor”

Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği Asbaşkanı, Klinik Psikolog Eşmen Tatlıcalı, eğitimsizlik, kontrolsüz göç alımı, yeterli denetim yapılmaması ve göç eden ailelere sağlıklı yaşam olanaklarının verilmemesinin özellikle genç suçluların artışında etken rol oynadığını belirtti.

Ülkede çocuk mahkemesi ve çocuk polislerinin olması gerektiğini de vurgulayan Tatlıcalı, genç suçluların rehabilite edilmek yerine cezaevine gönderildiklerini söyledi.

Tatlıcalı, “Çocukları cezaevine gönderiyor, rehabilite edemiyoruz. Onlar da dışarı çıktıklarında ceza alıp yine cezaevine giriyorlar” şeklinde konuşarak, genç suçluların cezaevinde değil, rehabilitasyon merkezlerinde kalması gerektiğini dile getirdi.

“Çocuk değil, erişkin gibi yaşıyor, onları örnek alıyorlar”

Tatlıcalı, birçok çocuğun ‘çocuk’ değil, ‘erişkin’ olarak yaşamaya başlayarak, onları örnek aldıklarını ifade etti.

Ülkede gençlerin yaşam ve becerilerini kazandırmaya yönelik aktivitelerin çok az olduğunu dile getiren Tatlıcalı, bunlarla birlikte hem madde bağımlılığı hem de cinsellikle ile ilgili de çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.

Tatlıcalı, özellikle çocuk haklarıyla ilgili eğitim verilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Okullardaki rehberlik hizmetlerinin artırılması gerektiğini aktaran Tatlıcalı, rehber öğretmenlerin yalnızca mesleki yönlendirme olarak değerlendirilmemesi gerektiğine de işaret etti.

“Çocuklar, istismara uğruyor, suça itiliyorlar. Bunu engelleyecek devlet mekanizması yok”

Tatlıcalı, bu alanda sosyal hizmetler ayağının da yetince güçlü olmadığına değindi.

“Çocuklar, istismara uğruyorlar, suça itiliyorlar. Bunu engelleyecek devlet mekanizması yok.” diyen Tatlıcalı, hem devlet hem eğitim ayağının güçlendirecek faaliyetlerin artması gerektiğine dikkat çekti.

“Anne-baba okulları açılmalı”

Ülkede ‘anne-baba okullarının’ açılmasının şart olduğunu vurgulayan Tatlıcalı, “Ebeveyn olarak ne yapmamamız gerektiğini bilmiyoruz. Çocuklara nasıl ebeveynlik yapmamız gerektiğini de bilmiyoruz. Bunlar da çocukları suça itiyor” dedi.

Tatlıcalı, ilkokuldan başlayarak eğitim, sosyal ve aile ayağının güçlendirilmesinin şart olduğunu ifade ederek, rehber öğretmenlerin ilköğretimde de eğitim vermesi gerektiğini dile getirdi.

“Cezaevi yerine rehabilite merkezi”

Ülkede çocuk mahkemesi ve çocuk polislerinin olması gerektiğini de vurgulayan Tatlıcalı, genç suçluların rehabilite edilmek yerine cezaevine gönderildiklerini söyledi.

Tatlıcalı, “Çocukları cezaevine gönderiyor, rehabilite edemiyoruz. Onlar da dışarı çıktıklarında ceza alıp yine cezaevine giriyorlar” şeklinde konuşarak, genç suçluların cezaevinde değil, rehabilitasyon merkezlerinde kalması gerektiğini dile getirdi.