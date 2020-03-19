Cezaevi önünde olay çıkaran zanlılar tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa Merkezi Cezaevi önünde gerçekleşen olaylar üzerine tutuklanan anlılar bugün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, Pazar günü 14.00 – 19.00 saatleri arasında Lefkoşa'da bulunan Merkezi Cezaevi’nin önünde eylem yapan zanlılarla ilgili bulguları aktardı.

Şaban, 10’u erkek, 2’si kadın zanlıların kanunsuz olarak toplandıklarını ifade etti ve tüm zanlıların suçüstü hali gereği tutuklanarak Atatürk Meydan Karakol hücresine yerleştirildiklerini söyledi. Şaban, zanlı Cemaliye Topaloğluları'na bakmakla yükümlü küçük çocuğu olduğu için ise yazılı dava tebliği yapılıp ilerde mahkemeye sevk edilmek üzere serbest bırakıldığını belirtti. Şaban, 16 Mart 2020 tarihinde Zanlı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9’un Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkartılarak aleyhlerine 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Yine bu mesele ile ilgili olarak izlenen kamera görüntülerinde zanlıların izinsiz ateş yakıp söz konusu ateşi söndürmeye çalışan itfaiyecilere ise taş atarak darp sucunu da işledikleri görüldüğünü belirtti.

Şaban, FS 376 plakalı aracın emare alındığını ve 18.03.2020 tarihinde Güzelyurt'ta sakin Zanlı 11 ve yine Güzelyurt’ta sakin zanlı 12’nin tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Şaban, bu zanlıların bakmakla yükümlü küçük çocuğu olduğu için yazılı dava tebliğ edilip şubeden gönderildiğini söyledi. Bu mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Şaban, tüm zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlıların ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları ve 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamaları koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.