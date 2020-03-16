Cezaevi olaylarında iki kişi aranıyor

Merkezi Cezaevi önünde dün taşkınlık yaptıkları gerekçesi ile tutuklanan 9 kişi tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar.

Taşkınlık olaylarında tutuklanan 22 yaşındaki kadın C.T., küçük çocuğu olduğu için aleyhine dava okunup serbest bırakıldı.

Zanlılar, E.A., H.A., Ö.A., H.T., H.T., H.T., H.T., F.D., H.Ö., aleyhinde 3’er gün tutukluluk emri alındı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, 15.03.2020 tarihinde 14.00 – 19.00 saatleri arasında Lefkoşa'da bulunan Merkezi Cezaevi’nin önünde KKTC'deki yetkililerden herhangi bir yasal izin almaksızın, kanunsuz olarak toplanıp bir toplulukta yer aldıklarını belirtti.

Şaban, tüm zanlıların suçüstü hali gereği tutuklanarak Atatürk Meydan Karakol hücresine yerleştirildiklerini söyledi.

Şaban, zanlı C.T.’nin bakmakla yükümlü küçük çocuğu olduğu için ise yazılı dava tebliği yapılıp ilerde mahkemeye sevk edilmek üzere serbest bırakıldığını belirtti. Şaban, iki kişinin arandığını ve alınacak ifadeler olduğunu söyleyerek, zanlılar aleyhine 3 gün tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel, soruşturma için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.