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Cezaevi mi teminat mı?, karar bekleniyor

Cezaevi mi teminat mı?, karar bekleniyor

Girne’de ‘Sahte Vekaletle Devir Davası’nda bugün tanıklar dinlendi.

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Girne’de ‘Sahte Vekaletle Devir Davası’nda bugün tanıklar dinlendi.
Savunma avukatlarının tanıkları az önce bitti.
İş insanı M.E., tasdik memuru S.Ö. ve mimar M.U’nün avukatları tarafından mahkemede toplam 14 tanık dinlenirken 13 de emare sunuldu. Savunma avukatları hitaplarını yaptı ve cezaevi yerine uygun bir teminat talebinde bulundu. İddia makamı savcı Mustafa Atakara zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.  Yargıc Meltem Dundar Kararı 17.30da açklayacak.

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