Merkezi Cezaevi’ndeki bazı hükümlü ve tutukluların yakınlarının Cezaevi’nde önündeki eyleminde olaylar çıktı, polis eyleme müdahale etti, çok sayıda kişi tutuklandı.

Cezaevi önünde toplanan mahkum yakınları cezaevi şartlarının coronavirüs açısından yeterli olmadığını iddia ederek mahkumların yeni cezaevine taşınana kadar serbest bırakılmasını talep etti.

Toplu bir grup geldi olaylar büyüdü

Sakin başlayan eylem, akşam saatlerinde bir grubun olay yerine toplu olarak gelmesi ile büyüdü. Kamyonet bir araçla cezaevi bahçe kapısını kırmaya çalışan eylemcileri polis engellemeye çalıştı ancak eylemi dozu arttı.

Kapı önünde ateş yakarak cezaevine taş atmaya başlayan gruba polis müdahale etti. Polisin müdahelesine Çevik Kuvvet de destek verdi.

Ne istiyorlar?

Kimi mahkum yakınları hijyen şartlarının ve önlemlerin artırılmasını yakınları açısından kaygılı olduklarını belirtiyordu. Mahkum yakınları cezaevi yönetiminin yakınlarına telefon açamadığını iddia ederek bu duruma da tepki gösteriyordu.

Cezaevi yetkilileri ise 200 mahkumun “yemek almama” eylemini sonlandırdığını ifade etmişti.

Cezaevi Müdürü Metin Bilmem mahkum ve tutuklu yakınlarına bilgi verdi. 700 mahkum ve tutuklunun bir kısmının açlık grevinden vazgeçtiğini bir kişinin rahatsızlanıp hastaneye götürüldüğünü az önce geri geldiğini kaydetti. Bilmem net konuştuğunu grevin kaldırılmadığı takdirde telefonların açılmayacağını söyledi.

Aileler dün gerçekleşen eylemden sonra yakınlarının içerde dayak yediklerini iddia etti.

İçişleri Bakanlığı, “Cezaevinde tutuklu / mahkum olarak bulunan insanlarımızın akrabaları ve aileleri de alınan tedbirler, yakınlarının sağlığı konusunda müsterih olsunlar” açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı: TUTUKLU VE MAHKUMLARIN AİLELERİ MÜSTERİH OLSUN

İçişleri Bakanlığı’ndan Merkezi Cezaevi’ndeki duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Dün bazı mahkumlar tarafından başlatılan yemek almama girişimi de bugün itibarıyla yarı yarıya azalmış ve yarıdan fazla kişi yemeklerini almaya başlamıştır. Bu sayının gittikçe artması ve bu ortamda fırsatçılıkla belli mahkumların başlattığı bu eylemin son bulması için gerekli görüşmeler de idare tarafından sürdürülmektedir” denildi..

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Merkezi Cezaevinde, Coronavirüs tedbirler çerçevesinde sabah, öğle ve akşam sayımlarında tutuklu ve mahkumların düzenli sıcaklık ölçümleri yapılmakta olup herhangi bir yüksek ateş tespit edilmemiştir. Böbrek taşı sıkıntısı çeken bir mahkum ise hastaneye sevk edilmiştir. Öte yandan dün bazı mahkumlar tarafından başlatılan yemek almama girişimi de bugün itibarıyla yarı yarıya azalmış ve yarıdan fazla kişi yemeklerini almaya başlamıştır. Bu sayının gittikçe artması ve bu ortamda fırsatçılıkla belli mahkumların başlattığı bu eylemin son bulması için gerekli görüşmeler de idare tarafından sürdürülmektedir.

Bu kriz döneminde bakanlığımız ülke çapında Coronavirüs tedbirleri kapsamında kamu sağlığının korunması için alınan kararları dikkatli ve eksiksiz bir şekilde merkezi cezaevinde de harfiyen uygulamaktadır. Cezaevinde tutuklu / mahkum olarak bulunan insanlarımızın akrabaları ve aileleri de alınan tedbirler, yakınlarının sağlığı konusunda müsterih olsunlar. Cezaevinde gerekli her türlü tedbir alınmıştır. Bugün itibariyle, Merkezi Cezaevinde ne asayiş ne de sağlık tedbirleri açısından bir sıkıntımız yoktur.”