Cezaevi de kaynak bekliyor

TESLİM TARİHİ DEĞİŞEBİLİR… Yeni Merkezi Cezaevi’nin bitiş tarihi Aralık 2019 olarak belirlenmişti. Mali Protokolde yer alan Yeni Merkezi Cezaevi’nin yapımı için ayrılan 80 Milyon TL’lik mali kaynağın kullanılmaya başlaması durumunda, işlemler hızlanarak teslim tarihi yıl sonu gerçekleşebilir.

İŞLEMLER SON HIZ DEVAM EDİYOR… Haspolat Kirli Sanayi'de 93 dönüm arazi üzerine inşa edilen 765 kapasitesi olan cezaevinde birçok işlemde sona gelindi. Binanın yüzde doksan inşa ve kurulumu tamamlanırken, klimalar monte edildi, yataklar koğuşlara yerleştirildi.

Devrim DEMİR

İnşaat çalışmaları Ocak 2018 yılında başlayan ve 2019 yılı Mayıs ayında teslim edilmesi beklenen Yeni Merkezi Cezaevi ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Lefkoşa Kirli Sanayi’de 93 dönüm arazi üzerine inşa edilen 765 kapasitesi olan cezaevinde birçok işlemde sona gelindi. Binanın yüzde doksan işlemleri tamamlanırken, klimalar monte edildi, yataklar koğuşlara yerleştirildi.

Mahkûm ve tutukluların kalacakları koğuşların camları monte edilirken, sıva ve boya işlemleri tamamlanarak mermerler takıldı.

Metro Mühendislik'te proje müdürü olarak görev yapan Şerif Özkaya, yeni cezaevinde gelinen son aşamayı YENİDÜZEN’e anlattı.

Özkaya, Mali Protokolde yer alan Yeni Merkezi Cezaevi’nin yapımı için ayrılan 80 Milyon TL’lik paketin serbest hale getirilmesini beklediklerini ifade etti.

Özkaya: İşler ilerliyor sıkıntı yok

Metro Mühendislikte proje müdürü olarak görev yapan Şerif Özkaya, İnşaat çalışmaları Ocak 2018 yılında başladığını kaydetti.

Özkaya, Mali Protokolde yer alan Yeni Merkezi Cezaevi’nin 80 Milyon TL’lik paketinin serbest hale getirilmesini beklediklerini ifade ederek, “Yeni Merkezi Cezaevi için ayrılan 80 Milyon TL’lik paketin açılmasını bekliyoruz. Yeni Merkezi Cezaevinin iş anlamında her hangi bir sıkıntısı yok, içerde hemen hemen inşaat işleri tamamlandı. Yeni Cezaevi dış kısmın güvenlik duvarları ve zemin betonlar dökülüyor, işlemlerin, bayrama kadar bitirilmesi planlanmakta. Yaklaşık 26 bin metrekarelik bir alanda, servis yolları bitme aşamasında.”

Paket açılırsa taşınma yılsonu olabilir

80 Milyon TL paranın beklendiğini ifade eden Özkaya, 50 Milyon’luk faturanın kesildiğini taşeronlarla hizmetlerin devam ettiğini, kalan 30 Milyon TL’lik bütçe ile cezaevi içinde kullanılacak ekipmanların alınacağını kaydetti. Paranın bir iki gün içinde teslim alınması durumunda, aksayan ilerin de kısa sürede tamamlanacağını kaydeden Özkaya, taşınmanın yılsonuna gerçekleşebileceğini ifade etti. Teslim uzatma tarihinin 15 Ağustos olduğunu ifade eden Özkaya, ödemenin gerçekleşmemesi durumunda çalışmaların şirketin kendi kaynakları ile çalışmalara devam edeceğini belirten Özkaya, uzatma yazısının Şubat 2020 görüldüğünü kaydetti.