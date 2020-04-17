‘Cezaevi damından operasyon’ yargıda

Merkezi Cezaevi’ne uyuşturucu ve telefon atılması meselesi ile ilgili olarak tutuklanan E.Ö, H.B, M.K, S.K, İ.Ö ve H.İ teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kağan Kurtbir, Merkezi Cezaevi’nde bulunan yaklaşık 4 Gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 7.5 Gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 3 adet uyuşturucu içerdiğine inanılan hap, 27 adet Eroin içeren Suboxone marka hap, 1 adet Nokia marka 105 model ekranı kırık cep telefonu, 1 adet Samsung marka GT/E 1207 Y model cep telefonu, 1 adet Zanco marka cep telefonu, 1 adet GLX Orginal marka seri numaralı cep telefonu pili, iki adet cep telefonu kulaklığı, bir adet Samsung marka kablolu cep telefonu şarj cihazı, bir adet Huaweı marka şarj cihazı adaptörü, bir adet siyah ve bir adet beyaz renk cep telefonu şarj kablosu ve 3 adet üzerinde Cıty Royal 5 Cyprus yazılı oyun fişi bulunarak polise bilgi verildiğini söyledi.

Kurtbir polisin mesele ile ilgili başlatmış olduğu soruşturma kapsamında tutuklanan E.Ö, H.B, M.K, S.K, İ.Ö ve H.İ’nin tutuklandığını, başlatılan soruşturmanın kısmen devam ettiğini ama zanlıların etki etme olasılığının bulunmadığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç zanlıların ileride görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı muteber ikişer kefilin 50’şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir veridi.

Cezaevinde gerçekleştirilen soruşturmalarda gardiyanlarında polislere yardımda bulundukları ve olayın aydınlatılmasında öncü oldukları da aldığımız bilgiler arasında.