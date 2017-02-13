İskele Karpaz anayolu Dokuz Evler bölgesinde polis trafik kontrolü sırasında ehliyetsiz araç kullanmak suçundan kurtulmak için polise gerçek olmayan kimlik bilgilerini veren bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, trafik kontrolü için polis tarafından durdurulan M.A.(E-56), ehliyetsiz araç kullanma suçundan kurtulma amacıyla kendisini Fikri Eryılmaz olarak tanıtıp, görevli polise gerçek olmayan, hayali kimlik bilgilerini vermek suretiyle, sabit ceza makbuzunun düzenlemesine yol açtı.

Verdiği bilgilerin doğru olduğuna dair resmi belgeyi imzalayan M.A. tutuklandı.



KANUNSUZ AVLANMA



Türkmenköy’de, 27 numaralı ava açık bölgede polis tarafından yapılan rutin avcı kontrolünde, M.Ö.’nün(E-65) geçerli av ruhsatı olmamasına rağmen kendi adına kayıtlı av tüfeğiyle, C.A’nın (E-18) ise kardeşi U.A. (E-21) adına kayıtlı av tüfeğiyle kanunsuz olarak avlandıkları tespit edildi.

Söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.