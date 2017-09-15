Rum Polisi, ‘YENİ PLAKALARA RUM POLİSİ’NDEN CEZA’ haberlerinin doğruyu yansıtmadığını açıkladı.

YENİDÜZEN’in Rum Polisi’nden aldığı bilgiye göre, 20 Ağustos tarihinde 2 araca kesilen cezanın plakaların rengi ile alakası yok.

Rum Polisi, plakalarında Kıbrıs Cumhuriyeti plaka kodu olan CY ibaresi ve Avrupa Birliği Bayrağı (amblemi) bulunan KKTC’de kayıtlı 2 araca ceza kesildiğini açıkladı.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nde kayıtlı olmadıkları için araçlarda CY ibaresi ve Avrupa Birliği amblemi konamayacağını açıklayan Polis, Kıbrıs Türk Basını’nda iddia edildiği gibi plakaların rengiyle ilgili bir sıkıntı olmadığını da belirtti.

Yeni plakaların kabul görmediği iddia edilmişti…

KKTC' Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın Avrupa standartlarına uyum çalışmaları kapsamında değişikliğe gittiği araç plaka tüzüğü gereğince birçok araçta uygulanan yeni plakalar Rum polisine takıldığı haberleri basına yansımıştı.

Rum Polisi’nin Güney Lefkoşa'da bazı araçlara yeni plakaları nedeni ile ceza kestiği açıklanmıştı.