Ceza indirimi talebi reddedildi

Girne’de 2017 yılı Aralık ayında kardeşi ve yeğeni ile markette alışveriş yapan küçük kız çocuğunun kalçasını sıkan ve market çıkışında saldırısına devam eden ve 5 yıl hapis cezası alan Şehmuz Çim’in istinafta 5 yıl hapis cezası onandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde 8 Mart 2018 tarihinde itham edilerek aleyhindeki davayı kabul etmeyen Çim, oy birliği ile alınan kararda 5 yıl hapse mahkûm edilmişti. İstinaf Mahkemesi, 45 yaşındaki sanığın 12 yaşındaki çocuğu planlı bir şekilde hem market içinde hem de market çıkışında taciz etmesinin ciddiyet ve vahametine vurgu yaptı. İstinaf Mahkemesi, sanığın ceza indirimi talebini reddettiklerini açıkladı. Olay 2017 yılı Aralık ayında Girne’de markette yaşandığını ve mağdur kız çocuğuna, Çim’in saldırısının market dışında da devam etmişti. Ailenin polise şikâyetçi olmuştu. Olaya iki küçük çocuğu da tanıklık etmişti.