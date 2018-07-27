Çeyrek finalin kapısından döndüler

Hollanda’nın Veldhoven şehrinde devam eden 2018 Avrupa Bilardo Şampiyonası 8 Top Disiplini’nde madalyalı milli sporcularımız Mustafa Alnar ve Alara Ghaffari oldukça başarılı karşılaşmalar çıkardıktan sonra çeyrek finalde yükselme karşılaşmalarını kaybederek elendiler.

Alnar ve Ghaffari 9’uncu oldu

10 Top Disiplini’nde iki gün önce gümüş madalya kazanan sporcumuz Mustafa Alnar, ilk turda Çek Cumhuriyeti’nden Calvin Washburn’u 7-6, ikinci turda Polonya’dan Mateusz Zdziech’i 7-3, üçüncü turda yine Polonya’dan Tomasz Krysztofik’i 7-4 yenerek çeyrek finale yükselme maçına çıktı. Yükselme karşılaşmasında eşleştiği başarılı Rus sporcu Dmitrii Shkudov karşısında 4-4’e kadar çekişmeli götüren Alnar karşılaşmayı 4-7 kaybederek 9 Top Disiplini’ni 9. olarak tamamladı.

İlk turda şansız bir kura çekerek Rusların birkaç madalya sahibi başarılı sporcusu Valeriia Trushevskaia ile eşleşen Alara Ghaffari bu karşılaşmayı 1-5 kaybederek yenilenler tarafına düştü. Ardından Belarus Aliaksandra Karnei’yi ve Alman Natalia Gündüz’ü ayni skor ile 5-3 yenerek yarışma dışı bırakan Alara, Belarus Milena Murha’yı da 5-0 yenerek yükselme maçında Belarus Daria Cheprasova karşısında 5-3 kaybederek 9 Top Disiplinini 9. olarak tamamladı.

Takımsal maçlar bugün

İlk karşılaşmasında Yunanistan’a 0-2 mağlup olan Büyük Milli Takım’ımız bu gün KKTC saati 13:00’de Rusya karşısına çıkacak. Yine ilk karşılaşmada Fransa Milli Takımı’na 0-2 mağlup olan Senyor Milli Takımımız Slovakya ile bu gün sabah 11:00 seansında karşılaşacak.

Genç Milli Takımımız Türkiye ile eşleşti. Bu karşılaşmada yine bu gün saat 11:00’de oynanacak. Karşılaşmaların Kozoom TV tarafından tüm Dünya’ya canlı yayın olarak servis edildiği, tüm karşılaşmalar ve bilgilerin https://europeanpoolchampionships.eu/ adresinden takip edilebileceği belirtildi.

AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDA GÜNÜN TAKIMSAL KARŞILAŞMALARI

11:00 GENÇLER TÜRKİYE - KKTC

11:00 SENYORLAR KKTC – ÇEK CUMHURİYETİ

13:00 BÜYÜKLER RUSYA – KKTC