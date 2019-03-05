Çeyrek final programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kıbrıs Kupası’nda yarın oynanacak çeyrek final ilk karşılaşmalarının programı açıklandı. Tüm karşılaşmaların 14.30’da başlayacağı kupa mücadelesinde program şöyle:

Çeyrek Final 1. Maçlar

M. Özkayım Stadı: Ozanköy – Mağusa Türk Gücü

Dr. Fazıl Küçük Stadı: Yonpaş Dumlupınar – Binatlı

Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Gençlik Gücü – Doğan Türk Birliği

Üner Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu - Yenicami