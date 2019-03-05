Çeyrek final programı açıklandı
Kıbrıs Kupası'nda Çeyrek Final ilk maçları yarın oynanacak.
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kıbrıs Kupası’nda yarın oynanacak çeyrek final ilk karşılaşmalarının programı açıklandı. Tüm karşılaşmaların 14.30’da başlayacağı kupa mücadelesinde program şöyle:
Çeyrek Final 1. Maçlar
M. Özkayım Stadı: Ozanköy – Mağusa Türk Gücü
Dr. Fazıl Küçük Stadı: Yonpaş Dumlupınar – Binatlı
Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Gençlik Gücü – Doğan Türk Birliği
Üner Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu - Yenicami
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