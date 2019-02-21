Çeyrek final eşleşmeleri belirlendi
Kıbrıs Kupası çeyrek final kura çekimi dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.
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Kıbrıs Kupası çeyrek final kura çekimi dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Çift maç eleme usulü oynanacak olan çeyrek finalde ilk maçlar 6 Mart, rövanş maçlar 27 Mart'ta oynanacak.
Kupada yarı final 1. maçları 10 Nisan Çarşamba günü, 2. maçları da 24 Nisan Çarşamba günü oynanacak. KTFF, Kıbrıs Kupası Finali'nin tarihini daha sonra duyuracak. Kupada çeyrek final eşleşmeleri şöyle:
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Ozanköy - Mağusa Türk Gücü
Gençlik Gücü - Doğan Türk Birliği
Dumlupınar - Binatlı
Baf Ülkü Yurdu - Yenicami
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Etiketler : çeyrek final, futbol, spor
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