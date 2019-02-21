Çeyrek final eşleşmeleri belirlendi

Kıbrıs Kupası çeyrek final kura çekimi dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Çift maç eleme usulü oynanacak olan çeyrek finalde ilk maçlar 6 Mart, rövanş maçlar 27 Mart'ta oynanacak.

Kupada yarı final 1. maçları 10 Nisan Çarşamba günü, 2. maçları da 24 Nisan Çarşamba günü oynanacak. KTFF, Kıbrıs Kupası Finali'nin tarihini daha sonra duyuracak. Kupada çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Ozanköy - Mağusa Türk Gücü

Gençlik Gücü - Doğan Türk Birliği

Dumlupınar - Binatlı

Baf Ülkü Yurdu - Yenicami