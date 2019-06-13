Ceyhan Özyıldız: Bugün ne öğrenebilirim?

(Kütüphaneci, biraz yazar, biraz grafik tasarımcı, biraz da fotoğrafçı)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Yenilikçi

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Grafik Artist/İllüstratör/Art Grafiker… Buna benzer bir şeyler…

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Bugün ne öğrenebilirim? (Öğretmeyi de severim.)

Kayıtsız kalamadığım şey… Güçlünün güçsüzü ezmesi

En büyük pişmanlığım… Üniversiteyi dört yılda bitirmiş olmak; keşke bir-iki yılcık uzatsaydım…

En büyük sevincim… Erenköy’de askerlik yaparken, Türkiye’deki nişanlımdan (şimdiki eşim) gelen zarfın içinden, bir tutam saçının ve parfümü sıkılmış mektubunun çıkması. Tarifi imkânsız…

Hayatımın dönüm noktası… Özel bir şirkette çalışırken, bir günde onlarca işçinin habersiz, tazminatsız, işten çıkarılması; o gün, uzun bir mektup yazarak istifamı verdim ve üniversiteye hazırlanmaya başladım.

Beni en çok etkileyen yazar… Yaşar Kemal (Sadece yazdıklarıyla değil, yaşadıklarıyla da…)

Başucumdaki kitap… Enis Batur/Ada Defterleri

En keyif aldığım müzik… Ayrım yapmam çok zor; Neşet Ertaş’tan, Müslüm Gürses’e, Teoman’dan Ceza’ya, Pharrell Williams’tan, Mozart’a değin sınırı olmayan bir yelpaze… Zaman yok; dönem yok, her bir türü arka arkaya dinleyebilirim.

En son izlediğim film… The Captain: Follow The Leader (Gücün basit bir insanı ne denli değiştirebileceğini gösteren Nazi Almanya’sında geçen bir film)

Kendim için aldığım son şey… Yakın gözlüğü :(

Dolabımdaki en gereksiz şey… Ceket yaka/cep mendili

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Omuz çantam olmuştur hep… Farklı tasarım çantaları severim. Şapkaları severim; fötr, Panama, Trilby, Duck, Ecevit olabilir. Hakiki deri sandalet veya deri garip tasarımlı ayakkabılar. (20 Haziran doğum günüm; duyurulur :)

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Birazcık hırslı olmak isterdim.

Kendimde beğendiğim özellik… Duygusallığım

Olmasa da olur… Televizyon

Olmazsa olmaz… Müzik

En iyi yaptığım yemek… Yumurta haşlama… Şaka, molehiyadan, kuru fasulyeye, biftekten, hamsi tavadan, garnitürlü, soslu şeylere kadar… En zorunun bir Youtube’luk canı var J

Hayalimdeki dünya… Çok zor değil, ama çok uzak…

Aşk benim için… Olmasa yaşanmazdı; şimdi, olmasa da mühim değil…

Onunla tanışmayı çok isterdim… Jane Birkin (Tabii genç haliyle…) ‘Birazcık gerçekçi ol’ derseniz, Nicole Kidman; ‘olmadı daha da gerçekçi ol’ Nil Karaibrahimgil; ‘yavaş gel’, derseniz Elçin Sangu (Yoksa o da mı zor?)

Görmek istediğim yer… Moğolistan ya da Alaska

Mutlaka yapmak istediğim… Hindistan’da fotoğraf çekmek

Son olarak söylemek istediklerim… “Herkes dünyayı değiştirmeyi düşünür, ama kimse kendini değiştirmeyi düşünmez.” Tolstoy