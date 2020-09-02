‘Çevrim dışı’ kalmak

Çok yaratıcı bir başlık kullandı haber merkezimiz: Off-line Eğitim!

Tam anlamı “çevrim dışı” demek oluyor.

Aslında “devre dışı…”



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Hükümetin vizyonu üfürükçü hocalara emanet edilince, bilimden uzaklaşmak da doğal oluyor.

Sıradanlaşıyor bu ülke giderek…

Çok daha fazla vasata teslim oluyor…



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İnternet üzerinden eğitim planlaması ne zaman yapıldı sahi?

Seçim gezilerinden pek fırsat bulunamadı.

Özel jetlerle rulet masalarına sağlanan ayrıcalık keşke çocuklar için de düşünülseydi.

Değil internete, değil laptopa, kahvaltıda iki parmak peynir, bir yumurtaya sahip olamayan yoksul çocukları var bu ülkenin…

Siz “fırsat eşitliği” diye dövününüz.

Hiç de umursamıyorlar.

“Partililerin eşitliği” vardır önce…

İstihdam edilecekler…

Terfileri ayarlanacak.

En yüksek ikramiyelerle emekli olmaları için müdür yapılacaklar.

Siz de peşlerinden koşacaksınız…



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Çok daha zenginseniz eğer “özel okullara” gidecek ve online eğitim yapacaksınız.

Evinizden alınacak, dershanelere taşınacak, etütlerde besleneceksiniz.

Yok eğer “sosyal devlet”e güveniyor, “kamusal eğitim”den söz ediyorsanız, maalesef yolda kalacaksınız.

Çünkü sizin geleceğinizi planlamak, hayatı organize etmek, çocuklarımızı ve gençlerimizi korumak için bu görevi üstlenenler sadece slogan atıyor, süslü laflar ve törenlerin ardına gizleniyor, milliyetçilik şişiriyor, uzaktan gelecek çözümlerden medet umuyor, yalan yarıştırıyor, gerektiğinde de sizden fazla ağlıyorlar.

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Her evde tablet, bilgisayar olmadığı gibi!

İnternet de yok.

Olsa da çekmiyor ne yazık…

Peki ne yapıyor hükümet?

“Biz her eve fiber optik internet götüreceğiz” diyen belediyeye engel oluyor!



* * *



Çok uzun yıllardır “çevrim dışı” bir yerdeyiz ve bunu marifet sayıyorlar.

Dünyasızlık öneriyorlar size gururla!

Biraz “kabadayılık”, biraz “böbürlenme” atıyorlar önünüze…

Eğer az gelmişse kahramanlıkla kutsuyorlar.

Savaş korkusuyla geriyor, ağzına bir parmak partizanlık çalıyorlar.

Hiç üzülmeyiniz, dört beş minareli külliyelerde okunacak selanız.



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Sahi “def” çalarak online eğitim yapmak mümkün mü acaba?

E-Devlet’in buralarda “elektronik” değil de “eğreti devlet” olduğunu hatırlayana dek!