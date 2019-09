Çevreyi temizliyor, fidan ekiyorlar

Dila ŞİMŞEK

Her Daim Dostlar grubunun kurucularından Ergin Özdilek, çevreyi koruma ve doğa dostu olarak başlattıkları hareketi anlatıyor, ‘çocuklara bırakılabilecek bir dünya’ vurgusu yapıyor. Ziya Center’da optisyen olarak çalışan Özdilek, Çukurova Üniversitesi Endüstri mühendisliği bölümünden mezun olduğunu ifade ediyor, bu mesleği tercih etmediğini, ticaretle ilgilenmeye başladığını ekliyor. Her haftasonu arkadaş grubu olarak buluşup kahvaltı ve yürüyüş yaptıklarını söyleyen Özdilek, zamanla çevreye katkı sağlayacak ve doğayı koruyacak eylemlerde bulunduklarını, bu sebeple de Her Daim Dostlar grubunu kurmaya karar verdiklerini belirtiyor.

“Her Daim Dostlar ismi ile bir grup olarak çevreye katkıda bulunmak ve doğayı korumak amacıyla etkinliklerimize başladık”

Özdilek, “Arkadaş grubu olarak her haftasonu yürüyüş, yüzme gibi planlar yapardık. Başta bir arkadaşımla başladım, sonra diğer arkadaşlarımızda katılmaya başladı. Salamis Ormanında yürüyüşler düzenledik, bu yürüyüşler esnasında, çöp toplamaya, kuş evleri yapmaya da başladık. Sonrasında ise Her Daim Dostlar ismi ile bir grup olarak çevreye katkıda bulunmak ve doğayı korumak amacıyla etkinliklerimize başladık. Kendimizi tanıtmak için halkı ve devlet çalışanlarını etkinliklerimize davet ettik, konuşmalar yaptık” diye anlatmaya başlıyor.

“Dünyanın belki de en güzel plajlarına sahibiz. Ancak duyarsızca, çöple kirletiyoruz”

İnsanların duyarsızca kirlettiği sahillerden dert yanan Özdilek, “Dünyanın belki de en güzel plajlarına sahibiz. Ancak duyarsızca, çöple kirletiyoruz. Biz buna tepki olarak sahillerimizi temizliyoruz” diyor. Turizmin gelişmesi için tarihi miraslarımızı korumamız gerektiğine de değinen Özdilek, “Tarihi anlamda önem taşıyan eserlerimize etkinlikler düzenleyerek insanları davet ediyoruz, bilgilendirmede bulunuyoruz” şeklinde konuşuyor. Özdilek çevre temizliklerinin yanı sıra, fidan diktiklerini de ekledi. Mağusa’nın birçok yerine ağaçlandırma yaptıklarını belirterek, uygun alan bulunduğunda yeni fidan ekimlerine de başlanacağını söyledi.

“Çocuklarımıza doğal, yaşanılabilir bir dünya bırakalım”

Özdilek, sözlerine şöyle devam etti: “İnsanlar, kendileri için değilse, çocuklarını ve gelecek nesli düşünerek çevreye karşı daha duyarlı olmalı. Çocuklarımıza doğal, yaşanılabilir bir dünya bırakalım. Tüm canlıları koruyup gözetelim, bu hem çevreyi koruyacak, hem de daha mutlu yaşamamıza sebep olacaktır. Çevremizi kirletmeyerek, kirletenlerin karşısında durarak bunu başarabiliriz”