“Çevreyi korumak için eğitim şart”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, doğal hayatla çevrenin korunması için çevre örgütlerinin birlikte hareket etmelerinin önemini vurguladı. Cumhurbaşkanı Akıncı, aynı hedef için farklı çatılar altında çalışma yürütmekte olan çevre örgütlerinin ilgili bakanlık, belediyeler ve diğer devlet kurumları ile ortak çalışma yapmalarının önemli olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanlığı’nın Temiz Düşün Çevre Koruma Projesi çerçevesinde bu yönde çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği (KUŞ-KOR) Yönetim Kurulu Başkanı Damla Beton ve dernek yöneticilerini kabul eden Cumhurbaşkanı Akıncı, çevreyi korumak için sadece eğitimin yeterli olmadığını, denetim ve ceza mekanizmasının da birlikte çalışması gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı, doğal hayatla çevreyi korumak için yürürlükteki yasaların tam olarak uygulanması ve eksikliklerinin de giderilmesi yönünde gerekenin yapılmasının önemini vurguladı. Cumhurbaşkanı Akıncı, cezalandırmanın çok arzu edilen bir yöntem olmamakla birlikte, çevrenin tahribinin engellenmesi için caydırıcılığın da şart olduğunu ifade etti.

Dernek yöneticileri görüşmede, çevre suçlarının önlenmesi konusunda karşılaşılan zorlukları dile getirerek, Cumhurbaşkanı’na konuyla ilgili bilgi aktardı ve yürütmekte oldukları çalışamalara destek istedi. Cumhurbaşkanı Akıncı, KUŞ-KOR yöneticilerine çalışmalarıyla ilgili teşekkür ederek, çevrenin korunması konusundaki çabalarına desteğini ifade etti.