Çevre yolunda korkutan kaza

Girne Çevre Yolun'da az önce meydana gelen kazada KT 695 plakalı araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan ilk bilgilere göre kazayı tek başına yaptığı öğrenilen sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi arabadan yoldan geçenlerin yardımı ile çıkarıldı. Ayrıntılar gelecek...