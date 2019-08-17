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Çevre yolunda korkutan kaza

Çevre yolunda korkutan kaza

Girne Çevre Yolunda az önce meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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Girne Çevre Yolun'da az önce meydana gelen kazada KT 695 plakalı araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi   hastaneye kaldırıldı. 

Alınan ilk bilgilere göre kazayı tek başına yaptığı öğrenilen sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi arabadan yoldan geçenlerin yardımı ile çıkarıldı. Ayrıntılar gelecek... 

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