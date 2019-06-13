'Çevre' ödülleri verildi

Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında düzenlenen Kalıcı Etki Proje Yarışması ödülleri, dün akşam Cumhurbaşkanlığı’ndaki törenle sahiplerine verildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Kalıcı Etki Proje Yarışması’nda; “Kalıcı Etki Ödülü” kategorisinde, Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği “Kuşları Gözle ve Gözet” projesiyle birincilik; “Sağlıklı Yaşam İçin Temiz Çevre” projesiyle İskele Ticaret Lisesi ikincilik; Taşkent Doğa Parkı da “1190 Yaban Hayat Destek Hattı” projesiyle üçüncülük ödülüne layık görüldü.



YENİ FİKİRLER

Yeni Fikirler kategorisinde, “KKTC’de evsel ve yeşil atıkları eğitim odaklı bireysel ve toplu kompostla azaltma” projesiyle Hazal Say-Ötün birincilik, “Okulumda Pet Şişeye Gerek Yok!” projesiyle Meryem Özkan ikincilik, Hasan Yıkıcı da "1.5 Derece”: İklim değişikliğine yönelik bilgilendirme ve farkındalık yaratmak amacıyla podcast programı” projesiyle üçüncülük ödülüne layık görüldü.

“ÇEVRE TÜM İNSANLIĞIN ORTAK MALI”

Ödül töreninde, “Bu akşam güzel bir amaç etrafında buluşup güzel bir olayı paylaşmak için bir araya geldik” diyen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kalıcı Etki Proje Yarışması’nın bir diğer ortağının ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu olduğunu belirterek, projeye emek koyan herkese teşekkür etti.

Kalıcı Etki Proje Yarışması’nda kalıcı etki ve yeni fikirler olmak üzere 2 kategoride ödüller verildiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, bu ödüllerin çevre farkındalığıyla ilgili bir teşvik amacı taşıdığını söyledi.

Yarışmaya, geçen yıla oranla bu sene katılımın arttığını belirten Cumhurbaşkanı, bunun ilerleyen yıllarda daha da artacağına inanç belirtti.

Çevrenin, tüm dünya insanlığının ortak malı olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı, ülkenin tarihi ve doğal çevresinin çok güzel olduğunu ifade ederek bu çevreyi koruyup gelecek kuşaklara aktarmanın bir ödev olduğunun altını çizdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çevre bilinci ve farkındalığı yaratılmasıyla ilgili gayret içerisinde olunduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, “Eksiklerimiz, yanlışlarımız ve daha da yapmamız gerekenler var…” şeklinde konuştu.

Çevre bilinci yaratılması hususunda paydaşların fikir alışverişi ve iş birliği yapmasının gerekliliğine işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, Prof. Dr. Vamık Volkan’ın konuşmasında çevre kirliliğinin kendisinde yarattığı üzüntüden bahsettiği konuşmasının ve verdiği mesajın oldukça önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, görevi devralan Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun çevre konusunda başlatılan çalışmaları daha iyi bir noktaya götürmek için Cumhurbaşkanlığı’yla iş birliği içerisinde çalışacaklarına inanç belirtti.

“YURDUNU SEVMEK ONU TEMİZ TUTMAKLA BAŞLAR”

Doğayı kirletmemeyi bir yaşam biçimi haline getirmenin en temel hedef olması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, öz sevgi ve özgüvenin yeniden kazanılmasının önemine değinerek “Yurdunu sevmek onu temiz tutmakla başlar” dedi.

Çevreyi korumakla ilgili ceza ve ödüllendirmenin önemine de değinen Cumhurbaşkanı Akıncı, kendi belediye başkanlığı döneminde tarihi çevrenin korunmasına yönelik gerçekleştirdiği icraatlardan bahsederek özellikle doğal çevrenin korunmasına yönelik artan bilinçten duyduğu memnuniyeti kaydetti.

“Güzel örnek kendini tekrarlıyor ve diğerlerinin de yolunu açıyor” diye konuşan Cumhurbaşkanı, çevreyle ilgili yurttaşlar dahil tüm paydaşların birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

“GÜZEL İŞLER DE YAPMAK LAZIM”

“Sadece güzel sözler söylemek yetmiyor artık; güzel işler de yapmak lazım. Bu proje, bu güzel işlerden biridir diye düşünüyorum” diyen Cumhurbaşkanı, çevreyle ilgili caydırıcılık konusunda Meclis’teki partilerin gerekli adımları atıp belediyelerin bu konuda elinin güçlendirilmesi temennisinde bulunarak, belediyelerin çevreyi kirletenlere keseceği cezanın daha da caydırıcı olabilmesi için Belediyeler Yasası’nda gerekli değişikliğin yapılması gerektiğine işaret etti.

“TEMİZ ÇEVREDE YAŞAMAK BİR İNSAN HAKKIDIR”

Temiz bir çevrede yaşamanın bir insan hakkı olduğunu da söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu insan hakkına hepimizin saygı göstermesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

VOLKAN: “TEMİZ DÜŞÜNEREK ÜLKEYİ TEMİZ TUTMAK; HERKESİN ÜZERİNE DÜŞEN BİR GÖREV”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin çok güzel bir ülke olduğunu belirten Temiz Düşün Onursal Başkanı psikiyatr Prof Dr. Vamık Volkan da temiz düşünerek ülkeyi temiz tutmanın herkesin üzerine düşen bir görev olduğunu kaydetti. Ülkedeki çevre kirliliğinin boyutundan duyduğu üzüntüden de bahseden Volkan, “Kuzey Kıbrıs’ımızı hep beraber temiz tutup onunla gurur duyacağız” dedi.

ÜSTEL: “CEZALAR DAHA CAYDIRICI OLMALI”

Çevrenin herkesi doğrudan ilgilendiren bir olgu olduğunu belirten Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, çevre konusunda ülkede istenilen noktada olunmadığını kaydederek, yaşanan çevresel sıkıntılarla ilgili her kesimin hatasını kabul edip bu hatalardan geri dönülmesi gerektiğini söyledi.

Evsel ve inşaat atıklarının gelişigüzel yerlere dökülmesinin yarattığı çevre kirliliğine de değinen Üstel, yapılan çevre temizliklerine rağmen çevrenin kirletilmeye devam edildiğini söyleyerek çevre bilinci oluşmasının gerekliliğine işaret etti. Cezai yaptırımlarla ilgili değişikliğe gidilip cezaların daha caydırıcı olması gerektiğine de vurgu yapan Üstel, “Bu güzel ülkemize el birliğiyle sahip çıkılmalı” diye konuştu.

ATAOĞLU: “TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN TÜM İMKÂNLARIN SEFERBER EDİLMESİ GEREK”

Eski Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da yaptığı konuşmada, Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi’yle ilgili ilk günkü heyecanı taşıdığını belirterek, temiz bir çevre için tüm imkânların seferber edilmesine olanak tanınması gerektiğini söyledi.

Daha temiz bir çevre için kendi bakanlığı döneminde sivil toplum örgütleriyle yaptıkları çalışmalara ve yasal değişikliklere de değinen Ataoğlu, yaşanan çevre kirliliklerinin önüne geçilmesi için cezanın şart olduğunu ifade etti. Çevre farkındalığı için eğitimin önemli olduğunu da kaydeden Ataoğlu, çocukların küçük yaşta çevre dersi almasının öneminden bahsetti.

ÖZYİĞİT: “ÇEVRE BİLİNCİ BİR YAŞAM BİÇİMİ HALİNE GELMELİ”

Eski Milli Eğitim Bakanı, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ise yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın çevre farkındalığı konusunda öncülük yaptığını ifade etti.

Kendi Eğitim Bakanlığı döneminde Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi’ne heyecanla destek vermeye gayret gösterdiklerini kaydeden Özyiğit, okul öncesi öğrencilerinden lise öğrencilerine kadar birçok öğrencinin Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi’nde yer aldığını belirterek çevre bilincinin oluşmasının öneminin altını çizdi.

Bakanlığı döneminde ekoloji ve çevre dersinin zorunlu dersler arasına alındığını belirten Özyiğit, çevre bilincinin bir yaşam biçimi haline gelmesi için atılması gereken adımların önemine vurgu yaptı.

Küçük yaştaki çocuklara çevre duyarlılığı oluşturulması gerektiğini belirten Özyiğit, bunun önemli bir sorumluluk olduğunu dile getirdi. Özyiğit, çocuklara bırakılabilecek en önemli mirasların barış içinde bir ülkede temiz bir çevre ve temiz düşünme becerisi olduğunun altını çizdi.

JURİ ÜYELERİ

Kalıcı Etki Ödülü” ve “Yeni Fikirler Teşvik Ödülü” kategorilerinde, Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan final sunumlarında jüriyi, Temiz Düşün Onursal Başkanı Prof. Dr. Vamık Volkan, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Özel Danışmanı Prof. Dr. Ömer Gökçekuş, Cumhurbaşkanlığı Çevre Özel Danışmanı, Temiz Düşün Proje Koordinatörü Prof. Dr. Şerife Gündüz ve ODTÜ-KKK Sürdürülebilirlik Merkezi Başkanı Doç. Dr. Ali Muhtaroğlu, Doç. Dr. Onur Taylan ve Doç. Dr. Yeliz Yeşilada Yılmaz oluşturdu.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, ülkenin çevre konularındaki eğitim, farkındalık ve altyapı ihtiyaçlarına, birçok kurumun ve uzmanın katılımı ve iş birlikleriyle çözümler aramak amacıyla yürütülen Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında düzenlenen Kalıcı Etki Proje Yarışması’na bu yıl yapılan 26 başvurunun 18 tanesi Yeni Fikirler Teşvik Ödülü kategorisine yapılırken, Kalıcı Etki Ödülü kategorisine ise 8 başvuruda bulunulmuştu.