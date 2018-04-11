Çevre odaklı 2 yarışma

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, çevre, su ve enerji kaynaklarının sürdürülebilirliğine yönelik kalıcı projeler geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Çevre duyarlılığını yaşam biçimi haline getireceğimiz bir geleceği şekillendirmek hepimizin ortak vizyonu ve sorumluluğu olmalıdır” dedi.

KKTC’nin çevre, su, enerji kaynaklarının sürdürülebilirliğine yönelik kalıcı projeler geliştirilmesinin teşviki ve bu yolla ülkenin en sağlıklı süreçlerle kalkınmasına yönelik yerel odaklı Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün “Kalıcı Etki” ve “Yeni Fikirler” Proje Yarışması düzenlendi. Akıncı, yarışmaya katılım çağrısında bulundu.



İKİ KATEGORİDE ÖDÜL VERİLECEK



Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, yarışmaya KKTC’de kayıtlı tüm kamu kurumları, özel kurumlar, sivil toplum örgütleri yanında aktif platform ve inisiyatiflerle bireyler, KKTC’de gerçekleştirdikleri projelerle ilgili sürdürülebilirlikle ilgili sonuçlarını ayrıntılı şekilde belirterek yarışmaya başvurabilirler.

ODTÜ-KKK Sürdürülebilirlik Merkezi ile yürütülen proje yarışmasında “Kalıcı Etki Ödülü” ve “Yeni Fikirler Teşvik Ödülü” olarak iki kategoride ödül verilecek.

Somut sonuçlar elde etmiş, veri ve analizlerle sürdürülebilirlik konusunda stratejik yaklaşımlar kullanarak, uzun vadeli çözüm veya çözümler öneren, kalıcı etki yapan projelere “Kalıcı Etki Ödülü”; Henüz kurgulanma veya tasarım aşamasında olan, yapılabilirlik ve kalıcı etki potansiyeli yüksek ve projelendirilmiş fikirlere ise “Yeni Fikirler Teşvik Ödülü” verilecek. Her iki alanda da birinci olan projelere ayrı ayrı 5.000 TL, ikinci olan projelere 3.000 TL, üçüncülere ise 2.000 TL para ödülü verilecek.



BAŞVURULAR 25 MAYIS’A KADAR



Yarışma ile ilgili tüm bilgiler www.temizdusun.com internet sitesinde yayınlandı. Başvurular 25 Mayıs’a kadar internet sitesinden kabul edilecek.

Yarışmanın değerlendirme kurulu, başvuru yapılan alanlardan seçilmiş uzmanlardan oluşacak. Kurulda akademi, sanayi, kamu ve sivil toplumdan temsilciler bulunacak. Herhangi bir kurul üyesinin yapılan bir başvuru ile çıkar çatışması olması (akrabalık, arkadaşlık, iş arkadaşlıkları, ayni kurumda çalışma vb. objektif değerlendirmeye engel olabilecek durumlar) durumunda bahsi geçen kurul üyesi projenin değerlendirilme süreçlerine hiçbir aşamada katılmayacak.



DEĞERLENDİRME NASIL OLACAK?



Değerlendirme üç aşamadan oluşacak. Birinci aşamada başvuruların gerekli formatı ve temel yarışma esaslarını sağlayıp sağlamadığı kontrol edilecek. İkinci aşamada başvurular Yürütme Kurulu’nca belirlenmiş ölçütler kullanarak puanlanacak ve yarışmanın her iki kategorisinde 5’i geçmeyecek proje sayısı finale kalacak. Finale kalan başvuru sahipleri 20 dakikalık bir sunum hazırlayacak ve sunumlarının sonunda belirlenmiş jüri panelinin sorularını yanıtlayacak. Bunun sonunda son puanlamalar yapılacak ve birinci seçilen başvuru sahipleri ‘KKTC Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Proje Yarışması Kalıcı Etki Ödülü’ ve ‘KKTC Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Proje Yarışması Yeni Fikirler Teşvik Ödülü’ alacak. Diğer finalistler, final özel ödülü alacak.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi çalışmaları, ülkenin çevre konularındaki eğitim, farkındalık ve altyapı ihtiyaçlarına birçok kurumun ve uzmanın katılımıyla çözümler aramakta ve geliştirmekte. KKTC’deki sivil toplum örgütleri, devlet daireleri, çevre platformları bu girişime katkı koyuyor.



