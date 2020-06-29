Çevre Mühendisleri Odası'nda yeni dönem

KTMMOB’ye bağlı Çevre Mühendisleri Odası Olağan Genel Kurulunu gerçekleşti

Divan Kurulunun oluşturulması ile başlayan. Genel Kurul, Oda başkanının açılış konuşması ile devam etti.

Genel Başkan Seran Aysal Genel Kurula hitaben konuşmasında; Birliğin dönem içerisinde gerçekleştirdiği bazı faaliyetleri aktardı, Birlik ve bağlı Odaların toplumsal konularda yaptığı çalışmalar ile önümüzdeki çalışma dönemi için yapılması gerekenleri değerlendirdi. Çevre Mühendisleri Odasının birlik çalışmalarına yaptığı katkı, oda tüzüğü ile ilgili değerlendirme yaptı. Görevi devredecek başkan ve yönetime emekleri için teşekkür etti ve yeni dönem için seçilecek Oda başkan ve yöneticilerine başarılar diledi.

Faaliyet ve Mali rapor görüşülüp aklanması sonrasında, Oda organı seçimleri yapıldı. Oda Başkanlığına Nilden Bektaş Erhürman seçildi. Oda Yönetim Kurulu üyeleri Cemaliye Özverel, Can Kural, Taibe Efe Çeliker, Vicdan Şengör Yönetim Kurulu Yedek üyeliğine ise İme Akanyeti ve Pınar Hışır seçildi.