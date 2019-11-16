Dila ŞİMŞEK

Kıbrıslı Türk asıllı Avustralyalı fotoğraf sanatçısı Serap Osman, yaptığı çalışmalarla adını birçok ülkede duyurdu. Çektiği fotoğrafların yanı sıra, geri dönüşüm malzemelerinden ürettiği kıyafet tasarımlarıyla dikkat çeken Osman, çalışmalarını sürdürmek için ikinci kez Çin’e gidiyor.

“Resim çizmek, fotoğraf çekmek hep en sevdiğim hobilerimdi”

Avustralya’da doğup Kıbrıs’ta büyüyen Serap Osman, Gazi Üniversitesi’nde Radyo ve Televizyon bölümünden mezun olduktan sonra, o dönemde ülkedeki kısıtlı iş olanaklarından dolayı Avustralya’ya gitmiş. “Orada da Fotoğrafçılık üzerine okudum. Fotoğrafçılığın tutkum olduğunu ve kendimi bu şekilde çok iyi ifade edebildiğimi fark ettim. Zaten çocukluğumdan beri ilgim vardı. İlk kameramı sekiz yaşında almıştım, bir film kamerasıydı. Zamanla bunu ilerlettim. Resim çizmek, fotoğraf çekmek hep en sevdiğim hobilerimdi” diyor.

“Doğaya her zaman düşkündüm ve çok ‘tükettiğimizi’ düşünüyordum. Son zamanlarda yaşam rahatlığıyla bir şeyi satın alıyor, kullanıyor ve atıyoruz. Bu hem israfa hem de kirliliğe neden oluyor. Dünya kaynaklarını ne kadar israf ettiğimizin farkında değiliz.”

“Çalışmamda amacım, ‘kullandığın bir şeyi tekrar kullanmanın bir yolunu bul’ oldu…”

Çevre dostu olan Osman, kirliliğe ve kaynakların aşırı kullanımına karşı dikkat çekmek adına, fotoğrafçılığı ile moda anlayışını bir araya getirerek harmanlamış. Osman, plastikten ve geri dönüşüm materyallerinden tasarladığı kıyafetlerin fotoğraf çekimini de yapmaya başlamış. Bu sayede birçok farklı ülkedeki firmaların dikkatini de çeken Osman, plastik çatal ve bıçaktan, plastik şişe ve kapaklarından birçok kıyafet tasarlamış. “Doğaya her zaman düşkündüm ve çok ‘tükettiğimizi’ düşünüyordum. Son zamanlarda yaşam rahatlığıyla bir şeyi satın alıyor, kullanıyor ve atıyoruz. Bu hem israfa hem de kirliliğe neden oluyor. Dünya kaynaklarını ne kadar israf ettiğimizin farkında değiliz. Çalışmamda amacım, ‘kullandığın bir şeyi tekrar kullanmanın bir yolunu bul’ oldu… Yani bir şeyden sıkıldıktan sonra çöpe atmak yerine, onlardan bir şey üreterek tekrardan kullanmamız gerektiğine inanıyorum. Modaya hep ilgim olduğu için, bu düşüncemi kıyafet ile birleştirdim” diye devam ediyor.

“Bir şey satın almadan önce, gerçekten ihtiyacımız olup olmadığını iyi düşünelim ve hiçbir şeyi israf etmeyelim”

Osman sözlerine şöyle devam etti: “Avustralya’da birkaç sergi düzenledim, ödüller aldım. Şimdi ise ikinci kez Çin’de bir firma ile ortak çalışma yapacağım. Bu konseptte daha fazla projeler yapmaya devam edeceğim. İnsanlara çevre konusunda duyarlılık adına bir şey yansıtabilmek en büyük isteğim. Bir şey satın almadan önce, gerçekten ihtiyacımız olup olmadığını iyi düşünelim ve hiçbir şeyi israf etmeyelim”