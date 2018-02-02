Çevre Dairesi şikayet etti, Kıb-Tek dava edildi!

Çevre Koruma Dairesi, Çatalköy’de Teknecik Elektrik Santrali’ndeki yakma tesisinin atık gazlardan emisyon sınır değerleri belirlenmiş parametreler için sürekli emisyon izleme sistemi kurulmadığı ve sürekli olarak ölçüp izlenmediği gerekçesiyle Kıb-Tek’e ihbarname gönderdi. İhbarname dikkate alınmadı, Çevre Dairesi hukuk yolun başvurdu. Başsavcılık, Kıb’tek’e dava açtı…

Didem MENTEŞ

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek)’i Hukuk Dairesi’ne şikayet etti, Başsavcılık Kıb-Tek’e dava açtı. Çevre Koruma Dairesi, Çatalköy’de Teknecik Elektrik Santrali’ndeki yakma tesisinin atık gazlardan emisyon sınır değerleri belirlenmiş parametreler için sürekli emisyon izleme sistemi kurulmadığı ve sürekli olarak ölçüp izlenmediği gerekçesiyle 24 Ocak 2017’de Kıb-Tek’e ceza yazdı. Çevre Koruma Dairesi tarafından gönderilen ihbarnamenin dikkate alınmaması nedeniyle Başsavcılığa yapılan şikayet sonrası Kıb-Tek’e açılan dava, dört kez ertelendikten sonra 5 Mart 2018’e tehir edildi. YENİDÜZEN, Kıb-Tek Santraller Müdür Muavinliği tarafından Genel Müdürlüğü gönderilen bilgilendirme ve ithamname yazısını ulaştı.

İthamname hakkındaki yazı

Kıb-Tek Santraller Müdür Muavini Kamil Direl tarafından hazırlanan 31 Ocak 2018 tarihli yazıda, Kıb-Tek Genel Müdürlüğü Mahkeme ithamnamesi hakkında bilgilendirildi. Direl’in imzasını taşıyan yazıda, “31 Ocak’ta iki polis santrale gelerek, ithamnameyi tarafıma tebliğ etmişlerdir. Söz konusu ithamnamede dava konusunun Teknecik Elektrik Santraline ait bacalarda emisyon sınır değerleri belirlenmiş parametreler için sürekli emisyon izleme sistemi kurmamak ve sürekli olarak ölçerek izlememek olduğu belirtilmektedir. İthamname 24 Ocak 2017 tarihinde Çevre Dairesi tarafından Kurumumuza yazılan cezaya bağlı olarak düzenlenmiştir. Mahkeme tarihi 05.03.2018 olduğu belirtilmektedir. Bilgilerinize sunar, gerekenin yapılmasını arz ederim” ibareleri yer aldı.

Tüzüğe aykırılık tespit edildi

Genel Müdürlüğe gönderilen yazıyla birlikte Girne Kaza Mahkemesi’nde açılan davayla ilgili ithamname yazası da yer aldı. Dava 18/2012 sayılı Çevre Yasası’nın 2 ve yasaya ekli cetvelin 44’üncü maddesi 27,28 (5), 29,33,35 ve 36 (1) (B), 78 ve 79 (6) (A) ile A.E 124 sayılı Büyük Yakma Tesisleri’nden Kaynaklanan Hava Kirletici Emisyonlarının Sınırlandırılması Tüzüğü’nün 13 (1) A maddesine aykırı olarak açıldı.

25 Eylül 2017’de dosyalanan dava Çevre Koruma Dairesi’nde çalışan 3 memur da şahit olarak gösterildi. Davanın ilk duruşması 26 Ekim 2017’ye alınırken Kıb-Tek’e tebliğ yazısının geç ulaşması nedeniyle dava en son 5 Mart 2018 tarihine tehir edildi.