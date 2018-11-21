Cevahir Caşgir: Benim için gereksiz yoktur

(Oyuncu)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Duygusal ve iyimserim.

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Bu işi yapacak bir yol bulurdum.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Düşünmek.

Kayıtsız kalamadığım şey… Şiddet.

En büyük pişmanlığım… Hayır demem gereken şeylere yine evet demiş olmak.

En büyük sevincim… Anne olduğumu öğrenmek.

Hayatımın dönüm noktası… 27 Mart. Hem mesleğimi hem anneliğimi kutladığım gün

Beni en çok etkileyen yazar… Dan Brown

Başucumdaki kitap… Tanrılar Okulu - Stefano D' Anna

En keyif aldığım müzik… Her tarzı dinlerim. Duygum önemli.

En son izlediğim film… Yol Arkadaşım.

Kendim için son aldığım şey… Küpe.

Dolabımdaki en gereksiz şey… Her şeyi kullanırım benim için gereksiz yoktur.

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Samimiyetle alınan hediye.

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Radikal kararlarda aceleci oluşum.

Kendimde beğendiğim özellik… İyi niyetim.

Olmasa da olur… Amaçsız bir şey yoktur bence.

Olmazsa olmaz... Huzur.

En iyi yaptığım yemek… Sevgiyle yaptığım zaman hepsi.

Hayalimdeki dünya... Birbirimizden çalmak yerine birbirimize kattığımız dünya

Aşk benim için… Cesur olmaktır.

Onunla çok tanışmayı isterdim… Ruh eşimle :)

Görmek istediğim yer… İtalya.

Mutlaka yapmak istediğim… Kendi yazdığım kitabı koklamak.

Son olarak söylemek istediklerim… Sevin. Önce kendinizi, sonra her şeyi. Sevgi dokunduğu her şeyi güzelleştiriyor.