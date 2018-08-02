“Çetinkaya’yı yeniden zirveye taşıyacağız”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’in başkent ekiplerinden Çetinkaya’da başkanlık koltuğuna Süleyman Yemen’in gelmesiyle birlikte teknik direktörlük sorunu da aynı gece çözüldü. Sarı kırmızılılar, Hakan Sermaye’yi teknik direktörlük koltuğuna getirdi. Hakan Sermaye, göreve gelmesiyle birlikte YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulundu. Sermaye, Çetinkaya’yı el birliğiyle yeniden zirveye taşıyacaklarını ifade etti.

Sermaye: “Çetinkaya’nın büyüklüğünü kimse tartışamaz”

Çetinkaya’nın yeni teknik patronu Hakan Sermaye, sarı kırmızılı ekibin Kıbrıs’ın en büyük ekiplerinden biri olduğunu belirterek, her hocanın bu takımı çalıştırmak istediğini dile getirdi. Son dönemlerde kulübün bir takım sıkıntılar yaşadıklarını aktaran Sermaye, Çetinkaya’nın büyüklüğünü kimsenin tartışamayacağını söyledi. Çetinkaya yönetimine bu göreve kendisini layık gördükleri için teşekkürlerini sunan Sermaye, kulübü yeniden zirveye taşıyacaklarını sözlerine ekledi.

“Vakit kaybetmeden kolları sıvadık”

Çetinkaya teknik direktörü Sermaye, kaybedecek zamanlarının olmadığını ve hemen kolları sıvadıklarını söyledi. Sermaye; “Rakiplerimiz yeni sezon çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Çetinkaya’da bir belirsizlik vardı. Hafta başı itibariyle çözüldü. Hem yönetim, hem de teknik heyet olarak bizler de hemen kolları sıvadık. Oyuncularımızla dün itibariyle görüşmelere başladık. Oyuncularımıza izlenecek yol haritasını anlatıyoruz. Yarın sezon açılışımızı bugün yapmak hedefindeyiz” ifadelerini kullandı.