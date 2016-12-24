STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Mehmet Malek**, Zekai Töre**, Sabriye Atikoğlu**

GAÜ ÇETİNKAYA: Ufuk Şimşek***, Hakan Karacaoğlu**, Hasip Uluhan**, Zihni Temelci***, Serhan Önet**, Sercan Demirman**, Paulos Phillipou***, Serkan Önet**, Barine Eko***, Kağan Görneçli** (Dk.73 Tunç*), Esin Sonay* (Dk.62 Erhan*)

DUMLUPINAR: Ali Duvarcı**, Hikmet Çelikel* (Dk.18 Rıdvan Doymaz*), Erdoğ Barkınay* (Dk.59 Turgut Kaçar*), Hasan Bahtıkara*, Müslüm Aydoğan*, Ümit Genç*, Berke Çorba*, Mehmet Çavuş*, Fofana Salifou* (Dk.75 Hüseyin Yeşilbaş*) , Kenan Özer*, Mustafa Doğru*

GOLLER: Dk.11 Barine Eko, Dk.18 Paulos (GAÜ Çetinkaya)

SARI KARTLAR: Dk.76 Sercan (GAÜ Çetinkaya) - Dk.89 Hüseyin Yeşilbaş. Dk.90+2 Mustafa Doğru (Dumlupınar)

K-Pet Süper Lig’in 14’üncü haftası GAÜ Çetinkaya – Dumlupınar karşılaşması ile başlarken maçta gülen taraf 2-0’lık skorla GAÜ Çetinkaya oldu. Rakibini 11’inci dakikada Eko ve 18’inci dakikada Paulos’un golleri ile mağlup eden Çetinkaya, maç fazlası ile lider Yenicami ile arasındaki puan farkını 5’e düşürdü. Bu sonuçla Çetinkaya 29 puana yükselirken, Dumlupınar 12 puanda kaldı.

Erdinç kadro dışı

GAÜ Çetinkaya’da maç öncesi takımın önemli isimlerinden Erdinç Börekçi kadro dışı bırakıldı. Maça takım otobüsü ile gitmeyen ve kendi aracı ile giden Erdinç kado dışı bırakılırken oyuncu ile ilgili kararın kısa sürede verileceği öğrenildi.

Önemli anlar

Dk.11: Esin Sonay'ın pasında ceza sahası içinde buluşan Barine Eko düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

Dk.18: Eko Barine sol kanattan getirdiği topu ceza sahası içinde bekleyen Paulos'a gönderdi, Paulos topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı: 2-0

Dk.22: Esin Sonay kafa ile Barine Eko'ya gönderdi. Soldan ceza sahası içine giren Eko boşta bekleyen Paulos'u gördü. Paulos kötü vurdu. Top kale direği üzerinden dışarıya gitti.

Dk.23: Berke Ümit'ten aldığı topla sol çaprazdan kale sahası önüne kadar gelip sert vurdu. Ufuk başarılı bir kurtarışla topun ağlara gitmesini önledi.

Dk.58: Sağ kanattan gelişen Çetinkaya atağında Eko'nun pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Paulos müsait pozisyonda topu dışarı attı.

Dk.69: Orta sahada topla buluşan Serhan rakip ceza alanına doğru hareketlendi. Kaleyi karşıdan gören pozisyonda Serhan'ın sert vuruşunu Ali Duvarcı iki hamlede önledi.

Dk.74: Eko rakipten kazandığı topla ileri hareketlendi ve sağ kanattan geriden gelen Hakan'a oynadı. Hakan karşı karşıya pozisyonda topu kaleci Ali'nin üzerine vurdu.

Fotoğraf: Burhan Gürkan