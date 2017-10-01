Çetinkaya’nın sırtı yere gelmez: 0-3

K-Pet Süper Lig’in 2’nci hafta karşılaşmasında Yeni Boğaziçi sahasında GAÜ Çetinkaya’yı ağırladı. Konuk ekip Çetinkaya karşılaşmanın ilk devresinde Serhan Önet’in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmasına rağmen karşılaşmayı 3-0 kazandı. Sarı kırmızılılar, bu galibiyetle birlikte 6 puana yükselerek ligdeki liderliğini sürdürdü. Yeni Boğaziçi ise aldığı bu mağlubiyetle 1 puanda kaldı.

Yabancı oyuncular güldürdü

Hatırlanacağı üzere GAÜ Çetinkaya geçtiğimiz hafta Ozanköy karşısında 3-0’lık bir galibiyet elde etmiş ve gollerini 3 yabancı oyuncusu kaydetmişti. Sarı kırmızılı ekipte, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da goller yabancı oyunculardan geldi. Ev sahibi Yeni Boğaziçi’nde yabancı oyuncu Israel Tety karşılaşmanın son anlarında penaltı kaçırdı.

STAT: Osman Ergün Mehmet Stadı

HAKEMLER: Ali Özer**, Hakan Ünal**, Özal Çağlayan**

YENİBOĞAZİÇİ: Ersoy Saydağ*, Burçin Kerimoğulları*, Keita Ousmane*, Nodar Mammado*, İsmail Tırlık*, Haşim Girgin*, Zübeyir Elmazoğlu** (Dk.70 Hüseyin Genel*), Ramadan Ağdaç*, Israel Tety*, Mustafa İnanç* (Dk.69 Kemal Varan*), Tugay Sezer*, (Dk.70 İbrahim Gökova*)

GAÜ ÇETİNKAYA: Cenk Yılmaz***, Ümitcan Babahan**, Tunç Özgürgün** (Dk.74 Kaan Görneçli**), Serhan Önet*, Serkan Önet**, Sercan Demirman**, Faye Babtiste**, Barine Eko*** (Dk.83 Emre Özsin), Herman Kovad**, Erdinç Börekçi**, İbrahim Çıdamlı** (Dk.51 Abbas Osum**)

GOL: Dk.35 Barine Eko,Dk.45 Herman Kovad,Dk.66 Faye Babtiste(Çetinkaya)

KIRMIZI KART: Dk.26 Serhan Önet(Çetinkaya)