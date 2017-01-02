Çetinkaya’nın ‘Şimşek’ gibi parıldayan kalecisi Ufuk Şimşek

Hüseyin ÖZBARIŞCI

GAÜ Çetinkaya’nın başarılı file bekçisi Ufuk Şimşek, ADRES KIBRIS’ın sorularını yanıtladı. Başarılı kaleci, şu ana kadar forma giydiği tüm takımlarda elinden gelen mücadeleyi gösterdiğini ifade etti. Kurtuluş Lisesi’nde okuduğu yıllarda okul takımında 3 şampiyonluk yaşadığını aktaran Şimşek, şu ana kadar çalıştığı tüm hocaların sayesinde bu başarıyı yakaladığını belirtti. Ufuk Şimşek, kariyerinin sonuna kadar sarı kırmızılı formayı giymek istediğini belirtti.

“A TAKIM KALESİNİ 16 YAŞINDA KAPTIM”

“Futbol hayatıma Baf Ülkü Yurdu’nun genç takımında başladım. A takıma 16 yaşında yükseldim. A takımda oynadığım ilk karşılaşma Yalova maçıydı, inanılmaz heyecanlıydım. O maçta 1 penaltı kurtarmıştım. O maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. A takımda oynadığım ilk karşılaşma olan Yalova maçını hayatım boyunca hiç unutmayacağım. Çünkü o maç sayesinde bugünlere gelebildim. O maçtan sonra 1 buçuk yıl Ülkü Yurdu’nun ilk 11’inde oynadım. Sonrasında ise Küçük Kaymaklı’ya transfer oldum”

“KAYMAKLI İSMİNİ DUYUNCA ŞAKA YAPTIKLARINI DÜŞÜNDÜM”

“Küçük Kaymaklı takımı hiç aklımda yoktu. Bir an şaka yaptıklarını sandım. Telefonum çaldı, karşıda konuşan kişi Ali Başman’dı. “Küçük Kaymaklı’ya gelmek ister misin?” sorusunu sordu. Ben de “Kaymaklı’da kim oynamak istemez” dedim. Sonrasında takımım Baf Ülkü Yurdu’yla masaya oturuldu. Takımlar da anlaşınca Küçük Kaymaklı transferim resmen gerçekleşmiş oldu. Küçük Kaymaklı formasıyla ilk maçım Çetinkaya maçıydı. O karşılaşmayı 2-0 kazanmıştık. Küçük Kaymaklı’ya ilk gittiğim sezon 8 maç üst üste gol yememe başarısı göstermiştim. Küçük Kaymaklı’da forma giydiğim günleri asla unutamam.”

“OKUL TAKIMINDA 3 ŞAMPİYONLUK YAŞADIM”

“Lise öğrenimimi Kurtuluş Lisesi’nde yaptım. 4 yıllık lise hayatımda her sezonda da futbol takımının kalesini korudum. 4 yılın 3’ünde şampiyon oldum. Son senemde Türkiye şampiyonasında yarı finale kaldık. Finali arzuluyorduk, olmadı. Sonuç olarak okul takımı kariyerim oldukça başarılı geçti.”

“HER TAKIMDA DA ELİMDEN GELEN MÜCADELEYİ GÖSTERDİM”

“Şu ana kadar 4 takımda forma giydim. En kötü sezonum geçen sezondu. Geçen sezon başında Bostancı Bağcıl’a kiralanmıştım. Takımın kötü gitmesi şüphesiz ki, biz oyuncuların kariyerini de etkiledi. Bağcıl da ülkemizin güzide kulüplerinden biri, ne yazık ki Süper Lig’de tutamadık. Şu ana kadar Küçük Kaymaklı, Baf Ülkü Yurdu, Bostancı Bağcıl ve GAÜ Çetinkaya formalarını terlettim. Giydiğim her formada da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Geçen yıl takımı ligde tutmak için mücadele verirken, bu yıl takımı şampiyon yapmak için mücadele ediyorum. Hem başarıda hem de başarısızlıkta şartlar sizi buna zorluyor.”

“YAKALADIĞIM BAŞARIDA HOCALARIMIN KATKISI BÜYÜK”

“Yaşımın genç olmasına rağmen birçok teknik direktörle çalışma fırsatı buldum. Benim için hepsinin yeri ayrı. Yakaladığım bu başarıda şüphesiz ki hepsinin katkısı var. Ancak, benimle ve takımın diğer oyuncularıyla özel olarak ilgilenen Cenk Berkalp ve Mehmet Ali Özgürgün’dür. Bu iki teknik adam diğerlerinden daha tecrübeliydi. Oyunculara arkadaş gibi davranıyorlar.”

“ÇETİNKAYA’DA ORTAM ÇOK GÜZEL”

“Bildiğiniz üzere bu sezon başında Çetinkaya’ya transfer olmuştum. Bu sezon en iyi sezonlarımdan birini yaşıyorum. Çetinkaya’daki ortam gerçekten çok güzel. Gerek Yönetim, gerek hocalarımız, futbolcular, malzemeciler herkes sıcakkanlı diyebilirim. Takımı, ortamı yönetimi çok sevdim.”

“SAVUNMAMIZ GERÇEKTEN ÇOK İYİ”

“Ligin en az gol yiyen takımlarından biriyiz. Önümde çok iyi savunma oyuncuları var. Serkan, Serhan, Abbas gibi isimler ülkemizin başarılı ve tecrübeli savunma oyuncularından. Genç oyuncumuz Zihni de savunmada başarılı bir performans gösteriyor. Kalemizde çok gol görmememizi kesinlikle buna bağlıyorum.”

“ŞAMPİYON BİZ OLACAĞIZ”

“Lig bu yıl yine çok çekişmeli geçiyor. Cihangir, Lefke, Doğan Türk Birliği gibi takımların da şampiyonluk şansı olsa da, benim görüşüm yarışın Çetinkaya ve Yenicami’yle geçeceğidir. Bence Yenicami’yle aramızdaki puan farkı 3’tür. Biz öyle hesaplıyoruz. Çünkü şampiyon olmak istiyorsak en büyük rakibimizi yenmek zorundayız. Sezon sonunda gülen taraf biz olacağız”