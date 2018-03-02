Çetinkaya’nın sahası kapandı

VEHBİ’YE HAK MAHRUMİYETİ, KULÜBE PARA CEZASI... Yenicami ile oynanan maç sonrası yaşanan olaylar nedeni ile GAÜ Çetinkaya Başkanı Asım Vehbi’ye 45 gün hak mahrumiyeti, Çetinkaya’ya 1 maç saha kapama cezası ve toplamda 3 bin TL para cezası verildi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu aldığı kararları açıkladı. Yenicami ile GAÜ Çetinkaya arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasında GAÜ Çetinkaya kulüp başkanı Asım Vehbi’ye müsabaka sonrasında oyun alanına girerek müsabaka hakemine yönelik hakaretleri sebebi ile 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte kulübe bin TL para cezası verildi. Kurul ayrıca GAÜ Çetinkaya taraftarlarının sebep olduğu saha olayları uyarınca 1 maç saha kapama cezası ve 2 bin TL para cezası verdi. KTFF yaptığı açıklama ile birlikte sahası kapanan GAÜ Çetinkaya’nın Pazar günü oynayacağı Cihangir karşılaşmasının Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’na alındığını duyurdu.

Hakeme fiili müdahaleye ceza yağdı

Yalova ile Merit Alsancak Yeşilova arasında oynanan Süper Lig maçında yedek kulübesinden oyun alanına girerek hakemi itmek sureti ile fiili müdahalede bulunduğu ve ağır hakaret ve küfür sarf ettiği raporlardan tespit edilen, Merit Alsancak Yeşilova kaleci antrenörü Nuri Emre Ersoy’a 18 resmi müsabakadan men cezası verildi. Yeni Boğaziçi ile Doğan Türk Birliği arasında oynanan U21 Süper Lig müsabakasında, ikinci ihtar nedeni ile oyundan ihraç edilmesi sonrası, müsabaka hakemini itmek sureti ile fiili müdahalede bulunduğu raporlardan tespit edilen Yeni Boğaziçi futbolcusu Emre Akbelli’ye 10 resmi müsabakadan men cezası verildi.

Yarım kalan maçlar tescil edildi

Lapta ile Doğancı arasında oynanan U21 Bölgesel Lig Batı Grubu maçında müsabaka skoru 7-0 Lapta lehine iken Doğancı’nın sahada bulunan oyuncu sayısının 6 kişiye düşmesi nedeni ile tatil edilen karşılaşma 7-0 Lapta lehine tescil edildi.

GAÜ Çetinkaya ile Yalova arasında oynanan U21 Süper Lig müsabakasında müsabaka skoru 4-2 GAÜ Çetinkaya lehine iken GAÜ Çetinkaya’nın sahada bulunan oyuncu sayısının 6 kişiye düşmesi nedeni ile tatil edilen maç 3-0 Yalova lehine tescil edildi.

Kırmızı kart cezaları

3 maç: Yunus Kalaycı (Çanakkale), Fatih İmalı (B.Bağcıl)

2 maç: Kehinde Amoo Owoeye (Binatlı), Mehmet Kaygısız (K.Kaymaklı), Barış Özkol (G.Birliği)

1 maç: Sercan Çoban (K.Kaymaklı), Hacı Ziya Dinti (M. A. Yeşilova), Barine Eko (GAÜ Çetinkaya), Fırat Güngör (Görneç)

Dört sarı kart cezalıları

Emre Aslan, Ahmet Gülbeş, Taner Bingöllü (Binatlı), Aykut Kan (Yenicami), Erdinç Börekçi (GAÜ Çetinkaya), Ertan Bulut (Cihangir), Utku Sezer Bulut (Çanakkale), Mithat Küçükakaçalı (Yalova), Salahi Güney (GHE), Uğur Aktaş (Kaya Mehmetçik), Okan Kibar, Mustafa Salk, Seyi Adeleke (M. A. Yeşilova), Serhan Damdelen (B. Bağcıl), Cemal Terkan (Göçmenköy), Emir Akbelli (Y.Boğaziçi), Süleyman Batuk (Lapta), İmran Bolkanlı (Akova), Yaşar Doğu (Görneç), Bora Ahmed (G.Gücü), Mustafa Ogur (Dumlupınar), Berke Tayançlı (Hamitköy), Ahmet Biçen, Menteş Kutay (Ozanköy), Halil Tilim, Sedat Batular (Mormenekşe), Mehmet Eren Doğan, Joseph Obidiaso (Baf ÜY), James Akpama Obongha (Türk Ocağı), Hasan Özçelik (Maraş)

Yönetici, antrenör ve kulüp personeli cezaları

1 maç: Ozan Uzunoğlu (Binatlı), Özalp Sarıcaoğlu (Cihangir), Erdinç Akyulaf (M. A. Yeşilova), Cemal Paşa, Turan Altay (GAÜ Çetinkaya), Soner Potak (Maraş)