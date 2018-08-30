Çetinkaya’dan hücuma takviye

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Çetinkaya Türk Spor Kulübü, hücum hattına yabancı oyuncu takviyesi yaptı. Sarı kırmızılılar bir süredir denediği Nijeryalı Ugochukwu Nwachukwu’ya resmi imzayı attırdı. 19 yaşındaki oyuncu Nijerya 1. Ligi’de gösterdiği iyi performansın ardından bir süredir Çetinkaya’da antrenmanlara ve hazırlık maçına çıkmıştı. Forvette ve kanatlarda görev yapabilen Ugo lakaplı oyuncu avukatı ve menajeri olan Cemal Sabancıoğulları ile birlikte kendisini Çetinkaya futbolcusu yapan imzayı Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda attı.