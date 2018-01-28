Çetinkaya’dan harika başlangıç: 0-4

K-Pet Süper Lig’in 16’ncı haftasında Ozanköy’ün konuğu olan GAÜ Çetinkaya, 4-0 gibi farklı bir galibiyetle ikinci devreye başladı. Karşılaşmada sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 30 ve 90’ıncı dakikadan ikisi de penaltıdan olmak üzere Hüseyin Kayalılar, 48’inci dakikada Sercan ve 80’inci dakikada yeni transfer David Solomon kaydetti. GAÜ Çetinkaya bu galibiyetle puanını 31’e çıkarırken, Ozanköy 11 puan ile ligin son sırasında haftayı tamamladı.

STAT: Mustafa Özkayım Stadı

HAKEMLER: Osman Özpaşa*, Kaan Koday*, Cemal Sakallı*

OZANKÖY

Çağatay Gürler*

Hüseyin Çakmak*

(Dk.87 Ali Kopça)

Saydam Soy*

Zihni Temelci*

Serhat Akyüz*

Gaıus Namıke*

Muhammed Ali Uçar*

Serhan Aydınel*

(Dk.46 Deniz Kibar)*

Israel Abia*

(Dk.80 Fikret)

Bekir Yıldız*

Ertaç Taşkıran*

TD: Ertaç Taşkıran

GAÜ ÇETİNKAYA

Cenk Yılmaz**

Serkan Önet**

(Dk.85 Mustafa)

Abbas Osum**

Hüseyin Kayalılar**

Ümitcan Babahan**

Sercan Demirman***

Erdinç Börekçi**

Serhan Önet**

Barine Eko*

Faye Baptiste*

(Dk.57 Esin Sonay)

(Dk.69 Muammer)**

David Solomon Abwo**

TD: Turan Altay

GOL: Dk.30 ve Dk.90 Hüseyin Kayalılar(P),Dk.48 Sercan Demirman, Dk.80 David Solomon (GAÜ Çetinkaya)

KIRMIZI KART: Dk.73 Deniz Kibar( Ozanköy)