Çetinkaya’da yeniler imzaladı
Çetinkaya Türk Spor Kulübü’nde takıma dahil edilen yeni transferler resmi imzaları attılar.
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K-Pet Süper Lig ekiplerinden Çetinkaya Türk Spor Kulübü’nde takıma dahil edilen yeni transferler resmi imzaları attılar. Yenicami’den Ömer Gül, Baf Ülkü Yurdu’ndan Mete Sağır ve Ozanköy Spor Kulübü’nden Serhan Aydınel 2018 – 2019 sezonunda kendilerini Çetinkaya’ya bağlayan imzaları attılar. Futbolcular Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda kendilerini sarı kırmızılı kulübün oyuncusu yapan imzaları attılar.
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Etiketler : Çetinkaya Türk Spor Kulübü, transfer
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