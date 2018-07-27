Çetinkaya'da Yemen aday

Halit Dağ

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Çetinkaya'da başkan adaylığı için genç isim Süleyman Yemen resmen adaylığını açıkladı.

Haftalardır yapılan genel kurulda başkan adayı bulamayan başkent temsilcisinde camianın genç isimlerinden, daha önce yönetim kurulunda görev yapan Süleyman Yemen ilk aday olarak başvurusunu yaptı.

Elde edilen bilgiye göre camianın ileri gelen isimlerinden de adaylığını açıklaması bekleniyor.