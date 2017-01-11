Çetinkaya’da yabancı arayışı

K-Pet Süper Lig ekiplerinden GAÜ Çetinkaya, ikinci yarı öncesi yabancı oyuncu konusunda ince eleyip sık dokuyor. Sarı kırmızılılar Kpah Sherman’ı Dumlupınar’a verdikten sonra Barine Eko’nun da ülkesi Nijerya’dan dönmesini bekliyor. Eko, Türkiye’de Denizlispor tarafından denenmeye çağrılmış, ancak bu takımın transfer yasağı olmasından dolayı Eko ülkesine dönmüştü.

Saddam Hüseyin geliyor, Konan’a teklif yapıldı

Armond Badji ile yolları ayıran Çetinkaya, Pakistan Milli Takım forması giyen Saddam Hüseyin’i denemek için getirecek. Sarı kırmızılılar ayrıca daha önce Gaziantep Büyükşehir Belediye ve Finlandiya’nın HJK Helsinki takımlarında forma giyen Fildişi Sahilli forvet oyuncusu Oussou Konan’a da teklif götürdü.