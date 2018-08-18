Çetinkaya’da Tunç üç hafta yok

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Çetinkaya’da sakatlanan Tunç Özgürgün üç hafta sahalardan uzak kalacak. Yaşadığı sakatlık sonrasında dış menüsküs ön boynuzda ekleme açılan bir vertikal yırtık oluşan Tunç, Fizyolife fizik tedavi merkezinde Fizyoterapist Buse Dökmen nezaretinde 1 hafta tedavi görecek. Ardından düz koşulara başlayacak olan Özgürgün, gidişata göre takımla birlikte çalışmalara dahil olabilecek. Tunç’un en az üç hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.